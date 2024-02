Primavera, poker Atalanta al Torino e manita Fiorentina al Bologna

Dopo la parentesi nella 74esima edizione del Torneo di Viareggio , vinta dai nigeriani della Beyond Limits , la Fiorentina e il Torino Primavera sono scese in campo per disputare le gare valide per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1 .

Pokerissimo Fiorentina, espulsi Nazirevic e Diop

La Fiorentina si è imposta con il risultato finale di 5-0 sul Bologna, inanellando il suo nono risultato utile di fila. Tutto nella ripresa: Braschi ha sbloccato il risultato al 55', Nazirevic ha lasciato gli ospiti in inferiorità numerica venendo espulso per somma di ammonizioni e Vitolo ne ha approfittato per raddoppiare. Il risultato, sul 2-0 al 58', è stato rimpinguato in favore dei padroni di casa grazie alle reti di Caprini al 68', Sene (su rigore) all'81' e Rubino al 90'. Dall'81' il Bologna ha giocato in nove uomini: espulso per somma di ammonizioni Diop.

Atalanta ok con super Vavassori: tripletta, Torino ko

Battuto in casa e ai margini della zona playoff il Torino: l'Atalanta ha sbloccato il risultato con Vavassori al 7' prima che Dell'Aquila firmasse il pari illusorio al 32'. Manzoni ha riportato avanti gli orobici al 41' e Vavassori ha chiuso i conti firmando la sua tripletta personale nella ripresa: a bersaglio al 50' e all'84'. Al 92' rosso diretto per Njie, il Toro ha chiuso in dieci.