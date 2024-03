Primavera: Torino beffato da Burnete, esulta il Lecce

Il lunch match della domenica del campionato Primavera termina con la sconfitta del Torino a Lecce . Tre punti importanti per i salentini, campioni in carica, che superano la Sampdoria ed escono al momento dalla zona playout . I granata restano a pari punti con il Milan a ridosso della zona playoff (i primi sei si giocheranno la vittoria del titolo), ma i rossoneri dovranno ancora giocare nel posticipo contro la Fiorentina.

Torino beffato bel finale, vince il Lecce

Il match resta in equilibrio fino a pochi minuti dalla fine, quando ci pensa Burnete a far esplodere di gioia il Lecce. L'attaccante è bravo ad approfittare dell'errore di Dellavalle, che liscia il pallone e manda la punta a tu per tu con Abati e davanti il portiere non sbaglia. Terzo risultato utile di fila dei giallorossi, che stanno alzando la testa dopo un momento difficile. Al contrario terza sconfitta di fila per gli uomini di Scurto, che devono rifarsi subito per conquistarsi un posto nei playoff.