Inter-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Per la Juve Primavera scocca l'ora della venticinquesima giornata del campionato Primavera e del derby d'Italia in trasferta, a Milano, contro l'Inter. I nerazzurri sono al comando solitario della classifica a 49 punti, ma sono reduci dall'1-1 contro il Genoa. I bianconeri devono riscattare due sconfitte di fila, ultima delle quali quella interna contro il Sassuolo (2-1), per provare a issarsi dal dodicesimo posto a 31 punti (in condominio con l'Hellas Verona) e spiccare il volo verso i playoff.