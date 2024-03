Juve, Montero sicuro: "Inter miglior squadra del campionato"

"Penso che il pareggio ottenuto sia meritato per lo sforzo messo in campo dai ragazzi, per come abbiamo interpretato la partita contro, a mio giudizio, la migliore squadra del campionato". È il commento di Paolo Montero al termine della gara contro l'Inter Primavera, in cui i bianconeri hanno rimediato un buon pareggio rimontando il vantaggio dei padroni di casa a 2 minuti dal termine.