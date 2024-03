Ripani alla Vlahovic: la Juve Primavera riprende l'Inter a 2' dalla fine

La Juve Primavera alza la testa dopo la sconfitta contro il Sassuolo e ferma la capolista Inter. I ragazzi di Montero partono subito bene con il gol di Crapisto , poi i nerazzurri di Chivu alzano il ritmo e la ribaltano con la doppietta di Owusu . Ma i bianconeri non demordono e nel finale Ripani con un gran inserimento batte Calligaris di testa e firma la rete del definitivo pari . Un punto che non avvicina gli ospiti alla zona playoff (al momento distante 5 punti, ma il Torino ha una gara in meno), ma che può dare morale in vista dei prossimi match.

Inter-Juve Primavera, il racconto del match

94' - Triplice fischio, Inter-Juve Primavera termina 2-2.

94' - OCCASIONE INTER!

La Juve si salva dopo una mischia in area, con la difesa brava ad allontanare il pallone.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

88' - GOL DELLA JUVE!

Pagnucco pesca Ripani con un gran cross e il centrocampista di testa fa centro.

86' - Sostituzione nell'Inter: esce Motta, entra Cocchi.

80' - Ammonito Calligaris per perdita di tempo.

77' - Doppio cambio nella Juve: Montero e Biggi per Savio e Pugno.

74' - Cambio nell'Inter: fuori Owusu, dentro Berenbruch.

72' - GOL DELL'INTER!

Quieto batte un corner velenoso, Stankovic spizza il pallone e Owusu si fa trovare pronto sul secondo palo e fa centro.

69' - Stankovic dagli sviluppi di un calcio d'angolo svetta più in alto di tutti e per poco non trova la porta.

65' - Cambio nell'Inter: Sarr prende il post di Spinacce.

63' - Ancora pericoloso Akinsanmiro: il centrocampista dell'Inter si inserisce bene, ma da dentro l'area piccola calcia male e alto.

59' - Altra sostituzione nella Juve: Grosso prende il posto di Crapisto.

56' - Cambio nella Juve: fuori Finocchiaro dentro Scienza.

55' - Entrata fuori tempo di Owusu su Ripani, giallo per l'ala dell'Inter.

49' - Owusu si accende e calcia dai venti metri, ma la conclusione è facile preda di Radu.

46' - La Juve gioca il primo pallone della ripresa.

46' - Il secondo tempo inizia con due novità nell'Inter: in campo Quieto e Alexiou per Kamate e Matjaz.

45'+1' - Il direttore gi gara fischia due volte: il primo tempo termina 1-1.

45' - Concesso un minuto di recupero.

43' - OCCASIONE INTER!

Bassino scivola e perde palla, Owusu scappa in velocità ma sbaglia il passaggio che avrebbe mandato in porta Kamate.

37' - Bella percussione di Ngana in mezzo al campo, il centrocampista arriva al tiro, ma è troppo centrale.

34' - GOL DELL'INTER!

Kamate pennella un bel cross per Owusu che prende posizione su Savio e di testa batte Radu.

29' - Ammonito Matjaz per un fallo su Finocchiaro.

27' - TRAVERSA DELL'INTER!

Stante dagli sviluppi di un corner colpisce il legno con un colpo di testa.

25' - OCCASIONE INTER!

Akinsanmiro trova Di Maggio, che di prima dal limite chiama Radu a un'attenta respinta.

21' - Savio perde palla e commette fallo su Owusu, ammonito il giocatore della Juve.

18' - Kamate salta l'uomo sulla destra e trova Di Maggio, che si inserisce bene ma di testa non trova la porta.

12' - Akinsanmiro da buona posizione calcia alto.

8' - OCCASIONE JUVE!

Ngana fa partire un destro potente da fuori area, che Calligaris non trattiene, ma Pugno non arriva in tempo per il tap-in vincente.

6' - Brivido Juve: i bianconeri perdono palla in costruzione, ma Kamate non ne approfitta.

4' - GOL DELLA JUVENTUS!

Gran break di Ripani a centrocampo, che cede il pallone a Crapisto bravo ad accentrarsi e a calciare a giro sul secondo palo.

1' - L'Inter muove il primo pallone del match.