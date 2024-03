Primavera: Roma a valanga con Cherubini. Volano Torino, Empoli e Frosinone

Dopo gli anticipi del sabato, con il pareggio per 2-2 della Juventus sul campo dell'Inter , prosegue il turno del campionato di Serie A Primavera . La Roma approffitta dello sto dei nerazzurri imponendosi con un clamoroso 6-1 sul campo della Fiorentina , che porta i giallorossi a quattro punti dalla vetta. Vittorie nette anche per Empoli e Frosinone , che battono rispettivamente Cagliari e Sampdoria per 3-0 e 4-0. Vince facile il Torino contro il Monza .

Primavera: la Roma accorcia sull'Inter, sale il Torino

È una Roma spettacolare quella che si impone al Viola Park contro la Fiorntintina per 6-1. I capitolini vanno sotto dopo appena cinque minuti per la rete di Caprini, ma rimontano già nel primo tempo con Graziani e Costa. Festival del gol poi nella ripresa, con la doppietta di Graziani e i gol di Pisilli, Alessio e Cherubini, che era stato ad un passo dalla Juventus a gennaio. Vittoria importante in zona retrocessione, con il Frosinone che torna a conquistare tre punti e aggancia il Bologna al penultimo posto in classifica con un sorprendente 4-0 alla Sampdoria. L'Empoli supera invece la Juve di Montero, che precipita al tredicesimo posto, grazie al 3-0 sul Cagliari.

Nell'ultima partita della domenica è tutto facile per il Torino contro il Monza, che si impone 4-0 con le reti di Padula, Suvva e Njie, arrivate tutte già nel primo tempo. Nella ripresa è Silva a calare il poker granata con un grande sinistro al volo da fuori area. Grazie a questo risultato la squadra di Scurto aggancia il Sassuolo a quota 40 punti al quinto posto in classifica.