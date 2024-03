Cagliari-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo il pareggio allo scadere contro la capolista Inter, i ragazzi di Montero hanno bisogno di una vittoria per cercare di riaprire la lotta ai playoff. Il sesto posto al momento è occupato dal Torino ed è distante ben otto punti, quindi i bianconeri non possono permettersi altri passi falsi. Lo stesso vale per il Cagliari , prossimo avversario, reduce dalla sconfitta contro l'Empoli.

Dove vedere Cagliari-Juve Primavera: diretta tv e streaming

La sfida tra Cagliari e Juventus Primavera, valida per la 26ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente. Il fischio d'inizio del match è previsto per le 11.00. Su Tuttosport la diretta testuale del match.

Cagliari-Juve Primavera, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-1-2): Wodzick, Arba, Idrissi, Achour, Sulev, Cogoni, Balde, Malfitano, Vinciguerra, Catena, Marcolini. Allenatore: Fabio Pisacane

JUVENTUS (3-4-2-1): Radu; Savio, Martinez Crous, Gil Puche; Turco, Ngana, Ripani, Pagnucco; Crapisto, Florea; Mancini. Allenatore: Paolo Montero

ARBITRO: Giorgio Vergaro della sezione di Bari