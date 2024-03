Inter, pari a Roma: Pagano risponde a Spinacce. Poker Torino al Genoa

Pari Roma-Inter, il Torino di Scurto accorcia

Un gol per parte e un pari con grande equilibrio quello tra Roma e Inter. A passare avanti sono i nerazzurri con Spinacce e allo scadere della prima frazione è Pagano a fissare il punteggio sull'1 a 1 finale. Vittoria importante e con tanta sofferenza per il Torino di Scurto: i granata vanno sotto contro il Genoa con la rete di Arboscello dopo appena 2', ma riescono a ribaltarla con Ciammaglichella e Silva. Nella ripresa è un ping pong tra gol e occasioni: i rossoblù pareggiano con Rossi poi nel giro di 5' Gabellini (per il Toro) e Ekhator portano il risultato sil 3 a 3. Nel finale è Dellavalle a trovare il guizzo vincente per il poker granata. Achour condanna la Juve Primavera con un gol nella ripresa che fa volare il Cagliari a ridosso della zona playoff. Mentre tra Lecce e Fiorentina regna l'equilibrio: a Rubino risponde Burnete per i salentini. A chiudere la giornata è la vittoria del Verona per 2 a 1 sul campo della Sampdoria: Cazzadori apre le marcature, Cissé raddoppia e Conti nel finale mette i brividi agli scaligeri ma non basta. Tre punti pesanti per i gialloblù per avvicinarsi alla zona playoff.

RISULTATI

Cagliari-Juventus 1-0

Lecce-Fiorentina 1-1

Roma-Inter 1-1

Torino-Genoa 4-3

Sampdoria-Verona 1-2