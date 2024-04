C’è un’altra Juve in crisi: il Milan di Camarda stende la Primavera

Dove vedere Juve-Milan Primavera: diretta tv e streaming

La sfida tra Juventus Primavera e Milan, valida per la 27ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente. Il fischio d'inizio del match è previsto per le 11.00. Su Tuttosport la diretta testuale del match.