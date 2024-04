Roma, poker al Verona e -1 dall'Inter prima. Lazio di rimonta sulla Samp

Si è conclusa la 27esima giornata del campionato Primavera . Dopo gli anticipi del sabato, altre quattro gare disputate in questo lunedì di Pasquetta. Il big match di giornata era rappresentato dalla sfida tra Juventus e Milan , con i rossoneri che hanno ottenuto la vittoria. Oltre al match che ha visto di fronte bianconeri e rossoneri, in campo anche Lazio-Sampdoria , Hellas Verona-Roma e Genoa-Monza .

Primavera, vola la Roma: è -1 Inter

Lazio batte Sampdoria per 2-1 in una sfida che ha regalato emozioni fino all'ultimo secondo. A passare in vantaggio sono i blucerchiati con la rete di Leonardi al 27'. Poco prima della fine della frazione di gioco a pareggiare i conti ci pensa Sardo con un ottimo stacco di testa. Al 73' la Lazio, dopo aver colpito un palo, completa la rimonta con Sulejmani: cross teso di Bedini, l'attaccante si lancia deciso sulla sfera e batte il portiere avversario. Finale con brivido per i biancocelesti, vista la traversa colta in pieno recupero da Chilafi. La Lazio sale così a 47 punti, a -2 dall'Atalanta terza.

Vittoria rotonda per l'altra squadra della Capitale: la Roma vince per 4-1 in casa dell'Hellas Verona. Giallorossi dopo 20' avanti già di due reti grazie alle marcature di Pagano (bel tiro da fuori) e Toniolo (in gol di testa). Alla fine della prima frazione arriva il tris, con Plaia che sugli sviluppi di calcio d'angolo insacca. Al 64' poker giallorosso con Cherubini, a ridosso del 90' rete della bandiera per il Verona col rigore di Dentale. La Roma con questi 3 punti si piazza al secondo posto con 50 punti, a -1 dall'Inter capolista. Infine vittoria di misura del Genoa sul Monza: decide il gol di Papadopoulos.

