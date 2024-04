Coppa Italia Primavera, Fiorentina campione: Torino ko ai rigori

La Fiorentina si aggiudica l'ottava Coppa Italia Primavera della sua storia. I Viola di Galloppa sono scesi in campo al Dall'Ara di Bologna contro il Torino di Scurto imponendosi ai calci di rigore con il risultato di 5-3. Dopo 120' in cui il risultato è rimasto invariato sullo 0-0, a decidere la sfida sono stati i tiri dal dischetto: l'errore di Della Valle e il gol di Rubino hanno consegnato il trofeo ai toscani. Per i Viola (che in semifinale hanno eliminato la Roma) si è trattato della sesta finale consecutiva, a testimoniare la grande costanza dei toscani nel corso degli anni. Di queste 6 finali giocate quinte sono state vinte con il successo di oggi, con il ciclo di trofei iniziato proprio contro il Torino nel 2019 grazie alle decisive reti dell'attuale centravanti della Juventus Dusan Vlahovic. Dall'altro lato, i granata (reduci dal successo contro la Lazio nell'ultimo turno) non arrivavano a giocarsi il trofeo dalla stagione 2018/2019.