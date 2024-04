La Juve Primavera non si rialza: ko a Bologna, è la 5ª sconfitta nelle ultime 6

Continua il momento no della Juventus Primavera . I bianconeri cadono per 3-0 in casa del Bologna , si allunga così a 6 la striscia di risultati senza vittoria (5 ko e 1 pareggio). Un match, quello contro i rossoblù, senza storia: i padroni di casa chiudono il discorso già nella prima frazione di gioco, con le 3 reti segnate in poco più di 15 minuti da parte di Gyar e Ravaglioli (doppietta).

Poi semplice amministrazione senza troppi patemi d'animo per i padroni di casa, con la squadra di Montero che a tratti ha provato a rendersi insidiosa ma, eccezion fatta per un paio di tentativi nella ripresa, non ha mai creato grandi grattacapi alla retroguardia emiliana. L'ultima vittoria della Juve resta dunque quella del 19 febbraio contro la Sampdoria. Il successo odierno consente al Bologna di salire a 24 punti, ritrovando la vittoria dopo 11 turni. I bianconeri, dal canto loro, restano a 32 punti.

Bologna-Juve Primavera, rivivi la diretta

90 + 6' - FINISCE QUI!

Il Bologna torna a vincere dopo 11 gare, la Juventus continua nel suo momento no

90' + 4' - Duro intervento di Grosso, che viene ammonito

90' - Momento concitato nei minuti finali tra i giocatori in campo e le due panchine. Il direttore di gara ammonisce Byar e Ngana

89' - Entra Zonta nel Bologna, esce Menegazzo

79' - ANCORA MANCINI!

La palla arriva in area all'attaccante bianconero, che da distanza ravvicinata calcia quasi a botta sicura, ma la retroguardia del Bologna salva in maniera provvidenziale

78' - Azione personale di Mancini che tenta la conclusione dalla lunga distanza, ma il tiro viene respinto in corner

68' - Cambi in casa Bologna: Tonin e Lai subentrano a Ravaglioli e Rosetti

67' - CLAMOROSA CHANCE JUVE!

Cross sul secondo palo da parte di Finocchiaro, Savio conclude ma non riesce a trovare la porta da ottima posizione

63' - Ammonizione per Ebone

59' - Triplo cambio bianconero: entrano Grosso, Boufandar e Finocchiaro al posto di Ripani, Florea e Turco

51' - CI PROVA SCIENZA!

Tiro insidiosissimo al volo da fuori area, ci arriva Bagnolini

46' - SUBITO JUVE!

Ancora traversone insidioso di Pagnucco, Turco ci arriva ma non riesce a trovare la porta

46' - SI RIPARTE!

Due cambi per la Juve: dentro Bassino e Scienza, fuori Bruno Martinez e Pugno

45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

Dopo 45' Bologna avanti 3-0 sulla Juventus

45' - Concesso 1 minuto di recupero

43' - RAVAGLIOLI SFIORA LA TRIPLETTA

Rossoblù vicino al poker: l'attaccante servito in profondità prova lo scavetto, bravo Vinarcik a dire no

39' - Ci provano i bianconeri: cross insidioso sul secondo palo per Gil, che per pochissimo non arriva in tempo per la conclusione

35' - Ammonizione anche per il Bologna: giallo ai danni di Rosetti

33' - Cartellino giallo per Florea

26' - TRIS ROSSOBLU'

Arriva il terzo gol del Bologna: sugli sviluppi del calcio d'angolo Juve contropiede dei padroni di casa con Byar, che serve Ravaglioli dal lato opposto, l'attaccante emiliano davanti a Vinarcik non sbaglia

25' - REAZIONE BIANCONERA

La Juve prova a rientrare in partita: Pugno calcia di prima sul cross di Turco, ma la palla sbatte su Amey, finendo in angolo

22' - RADDOPPIO BOLOGNA

Byar sulla destra vede l'inserimento di Ravaglioli, l'attaccante con lo stop salta Vinarcik e insacca a porta sguarnita

18' - LA JUVE C'E'!

Cross insidiosissimo di Pagnucco in mezzo, ma né Mancini né Pugno riescono a controllare e calciare da ottima posizione



17' - Si rifà vedere la Juve: Ngana tenta la conclusione dalla lunghissima distanza, ma il muro rossoblù respinge

12' - MIRACOLOSO VINARCIK!

Dopo un'azione insistita del Bologna arriva la conclusione potente dal llimite di Ravaglioli, l'estremo difensore bianconero dice no con un incredibile riflesso

8' - BOLOGNA IN VANTAGGIO!

Errore della retroguardia bianconera, Ravaglioli ne approfitta e serve Gyar, che col destro batte Vinarcik

7' - Tentativo bianconero: Ripani tenta la conclusione potente da fuori, ma la sfera termina alta

1'- INIZIA LA PARTITA!