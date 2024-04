Juve Primavera da impazzire: sfiorata la rimonta con la Roma. E che Mancini!

La Juventus Primavera, dopo il netto ko col Bologna, torna a muovere la propria classifica al termine di un pareggio spettacolare per 3-3 contro la Roma. I giallorossi vanno in vantaggio per 2-0, ma poi la squadra di Montero reagisce con le reti di Florea, Scienza e Mancini. Nel finale è però D'Alessio a sistemare le cose con la rete del definitivo pareggio. Grazie a questo risultato i bianconeri si portano a quota 33 punti in classifica, con il sogno playoff ormai sempre più lontano. La Roma resta invece al secondo posto, ma scivola a -4 dall'Inter.