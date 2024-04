Gil-Scienza, 2-0 Juve al Toro: il derby Primavera è di Montero

In un finale di campionato ormai privo di ambizioni playoff, la Juve riscatta il ko dell'andata e si toglie la soddisfazione di vincere un derby . I bianconeri, dopo il successo nell'ultimo turno contro l' Atalanta , dominano contro il Torino di Giuseppe Scurto e si impongono grazie alle reti di Gil e Scienza .

Nel primo tempo è proprio il difensore spagnolo a sbloccare il derby con un colpo di testa che vale il suo primo gol in Italia. Il Torino prova a rispondere, creando una sola vera occasione con Ciammaglichella. Nel finale è poi il solito Michele Scienza, ancora dalla panchina, a chiudere il derby con uno splendido sinistro. Sconfitta pesante in chiave playoff per i granata.

Juve-Torino Primavera, la diretta testuale

90' + 6' - FINISCE LA PARTITA!

90' - Assegnati sei minuti di recupero

88' - Juventus vicinissima al 3-0 con il sinistro da fuori di Mancini dopo un bel contropiede

81' - GOL DELLA JUVE

Conclusione meravigliosa di Scienza che forse chiude il derby. Il numero 19 bianconero sfrutta un assist di tacco di Mancini e batte Abati con un tiro imparabile

80' - Ultimi cambi anche per il Toro, entra Longoni per spingere verso il pareggio

79' - Altro cambio per Montero: esce Pagnucco per Ngana

76' - Salvataggio clamoroso di Martinez! Il difensore respinge un tiro a botta sicura di Njie e salva così la Juve

75' - Pagnucco ferma una ripartenza con una trattenuta e viene ammonito

67' - Florea si gira benissimo in area e calcia, ma trova il miracolo di Abati

66' - Ammonito Owusu. Era diffidato, salterà la prossima

64' - Ammonito anche Gabellini per il Torino

62' - Torino ad un passo dal pareggio con il tiro a giro di Savva, palla fuori di niente

60' - Prima occasione per Scienza che calcia dal limite, blocca Abati

57' - Cambio anche per il Toro: Perciun sostituisce Silva

56' - Primo cambio per Juve, entra Scienza per Grosso

50' - Risponde il Torino con Silva, tiro deviato in angolo

48' - La prima conclusione di questo secondo tempo è di Crapisto, palla altissima

46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO

45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO

45' - Concesso un minuto di recupero

40' - Giallo per simulazione per Padula che cercava un calcio di rigore

36' - Njie è bravo a liberarsi sulla sinistra, ma il suo tiro va lontano dallo specchio della porta

31' - La Juve ci prova ancora di testa, questa volta con Martinez. Blocca facile Abati

27' - Ciammaglichella si divora il gol del pareggio. Il calciatore granata stoppa un tiro cross e conclude incredibilmente quello che era un rigore in movimento

23' - Juve ad un passo dal raddoppio! Mancini si gira benissimo in area, ma la sua conclusione a botta sicura finisce fuori di poco dopo una deviazione

21' - Prova a rispondere il Torino con Silva che calcia da fuori, palla deviata in angolo

18' - Il primo giallo della partita è per Grosso per un fallo su Ruszel

16' - Mancini si fa vedere con un tiro dalla distanza, palla fuori di molto

14' - GOL DELLA JUVE

I bianconeri sbloccano il derby con il colpo di testa di Gil. Lo spagnolo è bravo a sfruttare un ottimo cross di Crapisto, trovando così il suo primo gol in Italia

11' - Prima conclusione anche per la Juve che ci prova con Grosso dalla distanza, ma Dellavalle respinge

8' - Buon inizio del Torino che sta chiudendo la Juve nella sua metà campo

5' - La prima occasione della partita è del Torino con la conclusione da fuori di Marchioro. Vinarcik risponde presente e respinge

1' - INIZIA LA PARTITA