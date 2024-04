Juve-Torino Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Si avvicina inesorabile la fine del campionato Primavera. Juventus e Torino si affrontano in un sentitissimo derby, valido per la 31esima giornata. Bianconeri e granata si trovano di fronte vivendo situazioni diverse: se la squadra di Paolo Montero vuole riscattare il ko dell'andata e, al contempo, dare continuità dopo il successo nell'ultimo turno contro l' Atalanta , la compagine di Giuseppe Scurto cerca di consolidare il sesto posto in chiave playoff.

Montero ha caricato così i suoi alla vigilia sui canali ufficiali del club: "I ragazzi sanno come ci si avvicina a questa partita, sono sfide che non vanno nemmeno preparate: i giocatori sono intelligenti, sanno capire e cogliere i momenti importanti e in certi casi non è necessario dire niente". Bianconeri senza Firman, espulso nell'ultimo incontro.

Juve-Torino Primavera, dove vederla

La sfida tra Juventus e Torino Primavera, in programma alle 18, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'incontro.