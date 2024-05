La Juve Primavera chiude con un pari a Frosinone. Per Montero non è finita...

Il campionato della Juventus Primavera termina con un pareggio senza gol e con poche emozioni contro il Frosinone , già retrocesso. I bianconeri senza Montero squalificato e pronto per guidare i "grandi" per le ultime due giornate di Serie A , concludono la stagione con 41 punti e al 12° posto in classifica.

Juventus-Frosinone Primavera, il racconto del match

In una partita dal sapore di amichevole, approcciano meglio i padroni di casa che vanno vicini al gol dopo appena dieci minuti: Zelezny salva la Juve con un miracolo sulla botta di Boccia. I bianconeri rispondono con Ripani, che di controbalzo sfiora una grande rete. Allo scadere del primo tempo, Romano salva la porta del Frosinone su una conclusione a botta sicura da parte di Crapisto. Pronti-via con la ripresa e Scienza impegna subito Lagonigro, che gli nega il gol con una bella parata. Al 55' Boccia cestina il vantaggio dei gialloblù non riuscendo a impattare il pallone a tu per tu con Zelezny su cross di Selvini. A venti minuti dal termine Finocchiaro spreca una grande occasione e da solo in area calcia addosso al portiere. È la mattina dei "numeri 1" e l'estremo difensore degli ospiti si ripete con un intervento prodigioso su una botta di Molignano all’altezza del dischetto. All'80' tripla mega chance per i ciociari, con la Juve che si salva sulla linea di porta grazie a Martinez e Bassino. Dopo cinque minuti di recupero, l'arbitro fischia tre volte e decreta la fine del match.