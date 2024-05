Playoff Primavera: Sassuolo in finale! Bestia nera Inter, come in Serie A

Il Sassuolo conquista la finale dei playoff Primavera . La formazione allenata da Emiliano Bigica supera l' Inter - che ha chiuso al 1º posto la stagione regolare - nella gara disputata al Viola Park grazie alle reti di Bruno , Russo e Leone . I neroverdi, reduci dal successo contro l'Atalanta, raggiungono l'ultimo atto del torneo in programma venerdì 31 maggio, interrompendo così il camino della formazione allenata da Cristian Chivu verso l'11º titolo. L'altra finalista si deciderà invece martedì 28 al termine del derby tra Roma e Lazio .

Il racconto della partita

Sassuolo subito in vantaggio con una intemerata in area di Bruno, che al 6' minuto cerca due volte la porta e va a segno al secondo tentativo. I neroverdi continuano a rendersi pericolosi, e al 25' trovano il gol del raddoppio con Russo che finalizza il contropiede ai danni di Raimondi. Nella ripresa, la formazione di Bigica tiene le redini del gioco e prova a chiudere i conti. Ci riesce allora Leone, che al 73' conduce una grande azione individuale, semina il panico nell'area nerazzurra e liberandosi trova lo spazio per calciare e mettere il sigillo sulla semifinale. Al 93', l'Inter va a segno con Kamate, quando è ormai però troppo tardi: 3-1 il risultato finale.