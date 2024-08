Diretta Genoa-Juve Primavera: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Nella giornata di venerdì 16 agosto c'è stato il taglio del nastro del Campionato Primavera 1. Un avvio scoppiettante tra gol, partite vivaci ed equilibrate. Nella giornata odierna c'è spazio per la nuova Juventus targata Magnanelli, ammirata nelle ultime settimane tra il torneo 'Mamma e Papà Cairo' e il 'Mladen Ramljak' in Croazia. Un modo per preparare la sua squadra, conoscere i ragazzi e iniziare ad amalgamare il gruppo. Da oggi si parte ufficialmente e la prima dei bianconeri è in trasferta allo "Sciorba Stadium" contro il Genoa. Una sfida particolare anche per Michele Sbravati, ex rossoblù e arrivato in estate a Torino per seguire il settore giovanile della Vecchia Signora e dove incontrerà, da avversario, il figlio Jacopo, sulla panchina dei liguri.