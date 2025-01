Juve da sogno, Vacca show: schiantata l’Inter, 3-2 in rimonta!

Un Derby d'Italia dalle mille emozioni, terminato con una incredibile vittoria della Juve . I bianconeri battono per 3-2 l'Inter grazie ad una clamorosa rimonta. La squadra di mister Francesco Magnanelli , reduce dal successo sull'Atalanta e in generale da tre vittorie di fila, vince per la quarta gara consecutiva. Nonostante il doppio vantaggio iniziale, i nerazzurri vengono rimontati da una doppietta di Vacca e dal gol decisivo di Florea , che ha regalato la vittoria alla Juve.

Juve Primavera, che rimonta: è 3-2 sull'Inter

Eppure la gara comincia in salita per i bianconeri, che dopo 22' si ritrovano sotto: Tigani imbecca Quieto che a tu per tu con Zelezny non sbaglia, piazzandola sul primo palo. I nerazzurri sfiorano il raddoppio alla mezz'ora, ma lo 0-2 arriva comunque nel secondo tempo: tiro da fuori di Zanchetta, la conclusione viene deviata da Spinaccé che spiazza completamente l'estremo difensore della Juve. Al 62' Inter in doppio vantaggio, ma è qui che si scatena la squadra di Magnanelli. Al 64' Vacca accorcia le distanze, penetrando fino all'altezza del dischetto del rigore e battendo Zamarian con una conclusione potente.

Passa appena 1' e ancora Vacca va a segno, portando il risultato in parità: passaggio in verticale che affetta la retroguardia nerazzurra, l'attaccante si ritrova davanti al portiere avversario, tiro angolato ed è 2-2. Ad un quarto d'ora dalla fine della gara ci pensa Florea a completare la rimonta: palla di Biliboc in area, la sfera arriva al numero 22 che trova l'incrocio dei pali con un tiro di prima e non lascia scampo all'estremo difensore nerazzurro. Vani i tentativi dell'Inter di rimettersi in carreggiata con Lavelli e Mosconi: all'Allianz Training Center di Vinovo la Juve batte l'Inter per 3-2 con una incredibile rimonta, e trovando anche il sorpasso in classifica.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE