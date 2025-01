Juve, Radu para e Martinez elimina la Lazio: Primavera avanti in Coppa

La Juve Primavera continua il trend positivo di questo 2025 e dopo la vittoria contro l'Inter, in campionato, è arrivatao anche il passaggio del turno in Coppa Italia . È stata una sfida molto equilibrata quella tra bianconeri e la Lazio i con la formazione di Magnanelli che ha avuto la meglio dopo la lotteria dei rigori. Nei tempi regolamentari la Juve sciupa un paio di occasioni nel primo tempo: quella più ghiotta con Pagnucco , il capitano manca il tap-in da pochi passi. Dall'altra parte la palla gol più importante è arrivata nel finale con il palo colpito da Serra . Nel secondo tempo sono stati i padroni di casa a spingere di più ma un grande Radu ha mandato tutto ai rigori. La lotteria infinita ha premiato i ragazzi di Magnanelli che, all'ottavo rigore, trova il passaggio del turno prima con la parata di Radu su Zazza e poi con il tiro decisivo di Martinez .

16:41

Martinez segna e la Juve va ai quarti

Il difensore bianconero resta tranquillo e spedisce il pallone alle spalle di Renzetti. Juve ai quarti.

16:40

Zazza sbaglia

Il difensore della Lazio si fa ipnotizzare da Radu. Ora tutto nelle mani della Juve.

16:39

Keutgen spiazza Renzetti

Il classe 2007 spiazza Renzetti calciando alla sua destra.

16:38

Ferrari angola e supera Radu

Il settimo rigore per la Lazio finisce come gli altri alle spalle di Radu.

16:37

Perfetto Boufandar

Il centrocampista della Juve realizza con freddezza dagli undici metri.

16:37

Cuzzarella va a segno

Il giocatore biancoceleste va forte sotto la traversa e non sbaglia.

16:35

Pagnucco fa cinquina

Il capitano della Juve non sbaglia. Si va a oltranza.

16:34

Rigore pesante per Sulejmani

L'attaccante della Lazio non sbaglia e porta avanti i suoi.

16:33

Poker della Juve

Anche Vacca dal dischetto non sbaglia e trova l'angolino.

16:32

Perfetto Marinaj

Il giocatore della Lazio, entrato nella ripresa, supera Radu spiazzandolo.

16:32

Savio riporta tutto in parità

Sul pallone il difensore bianconero, bene anche lui e superato Renzetti.

16:31

Tris per la Lazio

Bordoni non sbaglia, il classe 2006 supera Radu e porta avanti i biancocelesti.

16:30

Scienza realizza

Renzetti intuisce ma il tiro del centrocampista bianconero è potente e trova il 2-2.

16:29

La Lazio continua il trend positivo

Nazzaro trasforma anche il suo: 2-1 per i biancocelesti.

16:29

Di Biase segna

L'attaccante della Juve con freddezza e con il pallonetto supera Renzetti.

16:28

Munoz non sbaglia

Il giocatore della Lazio porta avanti i suoi spiazzando Radu.

16:23

Finisce qui Lazio-Juve: si va ai calci di rigore

94' - Dopo il recupero l'arbitro fischia la fine della gara. Ora i calci di rigore.

16:18

Occasione per Navarro

90' - Navarro ci prova, ma il suo tiro termina alto. Intanto saranno 4 i minuti di recupero.

16:14

Risultato ancora bloccato

86' - Resiste lo 0-0 e dovesse terminare così la sfida si andrebbe ai calci di rigore.

16:13

Doppio cambio per la Lazio

85' - Due sostituzioni per i biancocelesti: fuori D'Agostini e Farcomeni, dentro Marinaj e Pinelli.

16:09

Magnanelli cambia la Juve

81' - Altra sostituzione per i bianconeri: fuori Finocchiaro e dentro Scienza.

16:00

Infortunio per Petta: cambio forzato per Pirozzi

71' - Altri due cambi per la Lazio, uno forzato: Petta, infortunato, lascia il posto a Bordoni, mentre Karsenty esce per Cuzzarella.

15:55

Primi cambi della sfida

66' - Doppio cambio per la Juve: fuori Lopez-Mazour e dentro Ventre-Di Biase per la Juventus. Mentre in casa Lazio entra Sulejmani per Serra.

15:52

La Juve ci prova

63' - Stavolta sono i bianconeri a rendersi pericolosi: Savio va al tiro, ma Petta riesce a immolarsi e deviare.

15:50

D'Agostini sciupa tutto

61' - D'Agostini fa tutto da solo e, al momento di servire i compagni, va alla conclusione che non trova la porta.

15:46

Miracolo di Radu

57' - Radu salva tutto sul colpo di testa di Bordon, il pallone viene raccolto da Munoz che, a porta sguarnita, manda clamorosamente fuori.

15:41

Meglio la Lazio nel secondo tempo

52' - Parte forte la Lazio in questo secondo tempo. I biancocelesti attaccano cercando di tenere la Juve nella propria metà campo.

15:34

Al via la ripresa

46' - Iniziata la ripresa al Fersini. Nessun cambio per Magnanelli e Pirozzi.

15:19

Termina la prima frazione di Lazio-Juve

45' - Dopo due minuti di recupero si chiude la prima frazione al Fersini. Match ancora bloccato nonostante le diverse occasioni da una parte e dall'altra.

15:15

Palo clamoroso per la Lazio

41' - Azione prolungata dei biancocelesti: Serra va al tito e colpisce il palo. Poi sul cross di Karsenty, libera la difesa della Juve ma il pallone arriva a Ferrari che calcia alto.

15:06

Pagnucco manca il tap-in

31' - Occasionissima per la Juve. Renzetti anticipa Savio, il pallone arriva a Pagnucco che da pochi passi calcia addosso al portiere avversario.

15:04

Lazio-Juve: resiste l'equilibrio al Fersini

30' - Alla mezzora è ancora 0-0 la sfida al Fersini. La Juve prova a tenere il possesso, ma la Lazio si chiude bene e non lascia spazi.

14:56

Occasione per Vacca

25' - Il trequartista della Juventus prova il tiro da fuori, pallone alto sopra la traversa.

14:52

Spinge la formazione di Magnanelli

20' - Terzo angolo per la Juventus che continua a spingere in zona offensiva.

14:42

Risponde subito la Juve: Lopez ci prova

10' - I bianconeri provano a sorprendere la Lazio. Lopez va al tiro al volo ma senza trovare la porta.

14:39

Occasione Lazio: Karsenty impegna Radu

7' - Prima grande chance per i padroni di casa. Karsenty impegna Radu e sulla ribattuta D'Agostini sciupa tutto mandando fuori.

14:31

Iniziata la partita tra Lazio e Juve Primavera

1' - Fischio d'inizio al Mirko Fersini di Formello.

14:28

Lazio-Juve Primavera, le formazioni ufficiali

Lazio: Renzetti, Ferrari, Bordon, Nazzaro (C), Petta, D'Agostini, Karsenty, Munoz, Serra, Farcomeni, Zazza. A disposizione: Cipriani, Gelli, Cuzzarella, Bordoni, Trifelli, Sulejmani, Bigotti, Pinelli, Marinaj, Battisti, Ciucci. Allenatore: Pirozzi.

Juventus: Radu, Martinez Crous, Boufandar, Vacca, Verde, Pagnucco (C), Finocchiaro, Florea, Mazur, Lopez Comellas, Savio. A disposizione: Marcu, Nisci, Ventre, Di Biase, Biliboc, Scienza, Sosna, Keutgen, Bellino, Rizzo, Merola. Allenatore: Magnanelli.

Campo Mirko Fersini (Roma)