Juve Primavera, non basta un super Vacca: è 1-1 contro la Lazio

Lazio e Juve Primavera si fermano sul pari. Le due squadre, dopo essersi affrontate tre giorni fa in Coppa Italia con la vittoria dei bianconeri , si sono nuovamente ritrovate di fronte contro in campionato. La sfida è terminata con il risultato di 1-1: all'iniziale vantaggio bianconero di Vacca la risposta poco dopo di Sulejmani. Dopo quattro successi consecutivi, si arrestra la striscia di vittorie di fila per la squadra di Magnanelli, che muove comunque la classifica e resta imbattuta da cinque gare.

13:42

Juve, Vacca trascinatore della Primavera

Quello segnato contro la Lazio per il classe 2005 è il 10° gol stagionale: 7 siglati in campionato, 3 in Youth League. Alle reti si aggiungono anche i 3 assist forniti

13:31

Vacca sempre decisivo, Ventre pungente

VENTRE 6.5: Mette lo zampino in occasione del gol con un cross insidioso che finisce sul palo, favorendo la rete di Vacca. Sul risultato di parità con una splendida rovesciata sfiora l’1-2, ci vuole un grande intervento sulla linea per evitarlo. Nella ripresa, col passare dei minuti, si spegne

VACCA 7: Semplicemente dominante. Il gol è dei più facili, ma finisce per ritrovarsi sempre al posto giusto nel momento giusto. Al di là della rete siglata, mostra tutto il suo repertorio: dribbling, qualità tecnica, abilità nel far salire la squadra

FLOREA (dal 42’ st) Ng

FINOCCHIARO 5.5: Vivace, prova spesso a farsi vedere dai compagni, ma si dimostra eccessivamente impreciso nelle sue giocate

PAGNUCCO (dal 42’ st) Ng

DI BIASE 6.5: Frizzante nel primo tempo, riesce a vivacizzare i momenti morti della gara e sfiorare il gol in un paio di occasioni con delle belle giocate. Nella ripresa però pian piano sparisce, e così Magnanelli lo sostituisce per primo

LOPEZ (dal 22’ st) 5.5: Poco coinvolto, avrebbe un’ottima occasione sul finire di gara per rendersi pericoloso ma liscia completamente il colpo di testa

MAGNANELLI 6: Il primo tempo della Juve è di grande spessore, nella ripresa i bianconeri subiscono l’aggressività della Lazio. La prestazione resta buona, da rivedere l’impostazione dal basso (costata cara) e la seconda fase della gara con qualche sofferenza di troppo

13:21

Boufandar in crescita, Keutgen fatale

BOUFANDAR 6.5: Altra ottima prestazione. Si dimostra in crescita in fase di interdizione, senza lesinare (almeno nelle intenzioni) la volontà di spingersi in attacco per provare a far male

KEUTGEN 5: Prestazione inevitabilmente condizionata dall’erroraccio sul gol del pari della Lazio, dove si fa ingenuamente anticipare da Nazzaro al momento di ricevere il passaggio da Zelezny

13:15

Le pagelle della Juve Primavera

I voti dei calciatori bianconeri dopo l'1-1 in casa della Lazio.

ZELEZNY 6: Troppa leggerezza, insieme a tutto il reparto difensivo, in fase di impostazione. Leggerezza che costa cara in occasione del gol del pari, su cui il portiere resta il minor responsabile (ingenuità di Keutgen) seppur non esente da colpe. Si rifà con un paio di interventi importantissimi per mantenere il risultato in parità

SAVIO 6: Attento e preciso in marcatura, nonostante il bel da fare con le sortite offensive biancocelesti resta

VERDE 6.5: Chirurgico nelle marcature preventive, preciso nel restare in linea e stretto con i compagni di reparto

RIZZO 6: Gara ordinata, tiene bene nei duelli individuali che gli si presentano durante la gara

BILIBOC (dal 27’ st) 6.5: In un momento di grande difficoltà per la Juve, il suo ingresso scompiglia le carte tanto da andare subito vicinissimo al gol dopo pochi secondi. Si rivela utilissimo anche nel far salire la squadra

NISCI 6: Nonostante la Lazio attacchi spesso dal suo lato, riesce a tenere botta e a contenere le energiche avanzate dei biancocelesti sulla sua corsia. Buon apporto anche in fase offensiva

13:04

Juve, si interrompe la striscia di vittorie

Dopo 4 successi consecutivi (contro Milan, Atalanta, Cagliari e Inter), la Primavera bianconera pareggia in casa della Lazio. Per i biancocelesti secondo pari di fila e, in generale, 3 punti nelle ultime 4: l'ultima vittoria risale al 15 dicembre contro il Bologna

12:54

Lazio-Juve Primavera finisce 1-1

90' + 4' - Termina in parità la sfida del Fersini, entrambi i gol segnati nel primo tempo: all'iniziale vantaggio bianconero con Vacca la risposta di Sulejmani

12:50

L'arbitro concede 4 minuti di recupero

90' - Altri 240 secondi da giocare prima del triplice fischio

12:47

Sostituzioni per entrambe le squadre

87' - Nella Lazio fuori Sulejmani dentro Marinaj, nella Juve Florea per Vacca e Pagnucco per Finocchiaro

12:40

Lazio, ammonizione per Serra

80' - Trattenuta su Biliboc per evitare la ripartenza Juve, l'arbitro estrae il giallo

12:33

Juve vicinissima al gol, altro cambio Lazio

73' - Appena entrato Biliboc prova la conclusione da ottima posizione ma Renzetti dice no, si avventa sulla ribattuta Keutgen che viene però fermato sul più bello. Intanto fuori Pinelli dentro Di Tommaso tra i biancocelesti

12:32

Seconda sostituzione bianconera

72' - Biliboc prende il posto di Rizzo

12:27

Cambia anche la Juve

67' - Tra le fila dei bianconeri entra Lopez al posto di Di Biase

12:22

Prime sostituzioni per la Lazio

62' - Triplo cambio per i biancocelesti: Karsenty per Cuzzarella, Munoz per Anderson e Serra per D'Agostini

12:19

Occasionissima per la Juve

58' - Palla in profondità per Vacca che perde contatto con la sfera al momento di saltare al portiere, riesce comunque a recuperare il possesso e a servire Di Biase la cui conclusione termina fuori. In casa Lazio ammonito Nazzaro per un fallo precedente

12:15

Reazione dei bianconeri

54' - Contropiede Juve con Finocchiaro che perde però il ritmo dell'azione, alla fine la palla arriva a Ventre che lascia partire una conclusione debole e centrale

12:11

Lazio subito aggressiva

51' - Azione insistita della Lazio, tiro di Bordoni da dentro l'area di rigore bianconera, la difesa Juve mura e devia in corner

12:05

Comincia la ripresa

46' - Si riparte dall'1-1 del primo tempo tra Lazio e Juve Primavera, nessun cambio per le due squadre

11:56

Gara equilibrata dopo 45 minuti

Sulejmani risponde a Vacca: Lazio e Juve Primavera ribattono colpo su colpo, in un primo tempo divertente e frizzante

11:49

Finisce il primo tempo

45' + 1' - Al termine della prima frazione risultato sull'1-1

11:48

Concesso un minuto di recupero

45' - Altri 60 secondi da giocare prima dell'intervallo

11:47

Zelezny risponde a Cuzzarella

45' - Azione personale dell'esterno della Lazio che prova la conclusione da posizione defilata, l'estremo difensore bianconero dice no

11:43

Lazio, sfiorato il 2-1

41' - Ancora pasticcio della difesa bianconera in impostazione, Nazzaro nuovamente recupera palla e serve D'Agostini, Zelezny riesce a tornare in tempo verso la porta per respingere il tiro in corner

11:40

Juve vicinissima al vantaggio

38' - Clamoroso salvataggio sulla linea da parte della Lazio. Cross in mezzo, respinta di Renzetti, rovesciata spettacolare di Ventre che viene fermata sul più bello

11:36

I bianconeri rispondono subito

34' - Di Biase prova un tiro potentissimo dall'interno dell'area di rigore biancoceleste, la palla esce di pochissimo sopra la travera. Reazione immediata della Juve

11:33

Pareggio della Lazio

31' - Gol della Lazio, è 1-1. Pasticcio della retroguardia bianconera, Nazzaro recupera palla e Sulejmani con un bellissimo tiro a giro sigla la rete del pari

11:24

Ci prova Di Biase

22' - Azione solitaria dell'attaccante bianconero, che salta un avversario e dalla destra prova il tiro di esterno, ma viene neutralizzato dalla retroguardia biancoceleste prima che possa arrivare in porta

11:17

Juve in vantaggio!

Bianconeri avanti. Cross di Ventre insidioso che sbatte sul palo, flipper in area e Vacca a porta praticamente sguarnita segna lo 0-1

11:13

La Juve si fa avanti

11' - Bianconeri insidiosi: buona combinazione sulla sinistra e cross in mezzo, Vacca anticipato provvidenzialmente dalla difesa della Lazio

11:02

Calcio d'inizio

1' - Parte la sfida

11:00

Inizia la sfida tra Lazio e Juve Primavera

Prima del via al match tra biancocelesti e bianconeri, un minuto di silenzio

10:45

Lazio-Juve Primavera, le formazioni ufficiali

LAZIO PRIMAVERA (3-5-2): Renzetti; Zazza, Bordon, Bordoni; Ferrari, Pinelli, Nazzaro, Anderson, Cuzzarella; D'Agostini, Sulejmani

A disposizione: Bosi, Gelli, Di Tommaso, Munoz, Serra, Farcomeni, Marinaj, Battisti, Ciucci, Karsenty, Pernaselci.

Allenatore: Sergio Pirozzi

JUVENTUS PRIMAVERA (4-2-3-1): Zelezny; Savio, Verde, Rizzo, Nisci; Boufandar, Keutgen; Ventre, Vacca, Finocchiaro; Di Biase

A disposizione: Marcu, Pagnucco, Biliboc, Scienza, Florea, Mazur, Sosna, Bellino, Djahl, Merola, Lopez

Allenatore: Francesco Magnanelli

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta

Stadio Mirko Fersini (Formello)