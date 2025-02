Juve-Milan Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming  

Archiviate le fatiche di Coppa Italia, dove la Juventus ha battuto ai rigori l'Atalanta, a Vinovo arriva il Milan. La 24ª giornata del campionato Primavera 1 vedrà quindi fronteggiarsi la 5° e la 6° in classifica, con i bianconeri che rincorrono a sole tre lunghezze dai milanesi. Un appuntamento quindi molto importante per i ragazzi di Magnanelli per tentare di accorciare sulle prime posizioni.