Juve-Milan Primavera LIVE: segui la sfida in diretta

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta ai calci di rigore, per la Juventus Primavera è arrivato il momento di rialzare la testa anche in campionato. I bianconeri, dopo la pesante sconfitta contro il Monza, se la vedranno contro il Milan per cercare di risalire la classifica e ridurre la distanza dalle squadre di vertice. Un appuntamento molto importante per i ragazzi di Magnanelli, che non possono assolutamente sbagliare se vogliono continuare a sognare in grande.