Cesena-Juve U20 LIVE: segui la sfida in diretta

Dopo la delusione per l'eliminazione dalla Youth League arrivata in settimana, torna in campo la Juventus U20. I bianconeri di Francesco Magnanelli saranno impegnati nella 25esima giornata del campionato di Serie A Primavera sul campo del Cesena. Una partita fondamentale per scavalgare il Genoa al sesto posto in classifica e continuare a nutrire le ambizioni playoff.