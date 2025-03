Juve-Genoa Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

La Juve Primavera torna in campo dopo il ko in semifinale di Coppa Italia contro il Cagliari, Pochi giorni per preparare la sfida casalinga contro il Genoa ma con l'obiettivo di continuare a correre per un posto nei playoff. L'ultima vittoria contro la Fiorentina ha dato nuovo entusiasmo ai bianconeri di Magnanelli, che torna in panchina dopo la squalifica per due giornate presa contro la Roma. Quella contro i rossoblù è una sfida importante perché anche i liguri sono in corsa per un posto tra le prime sei della classe e in caso di successo accorcierebbero proprio sulla Juve. Ai bianconeri mancherà Pugno per squalifica.