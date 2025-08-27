Montero, dopo Paolo anche Alfonso saluta la Juve: salta il rinnovo di contratto

Alfonso Montero verso l'addio alla Juve

Una trattativa lunga, con più di 10 incontri tra la Juventus e l'entourage del calciatore. Trattativa che pare però, a questo punto, essere stata vana vista la mancanza di un accordo. L'ultima proposta da parte dei bianconeri non è infatti stata ritenuta adeguata da chi cura gli interessi del giovane Montero: lato giocatore ci si aspettava un trattamento differente da parte della Juventus, anche in considerazione del fatto che il difensore era approdato nell'estate del 2022 a titolo gratuito.

Durante il suo percorso a Torino Alfonso ha ricevuto la convocazione da parte della Sub20 dell'Uruguay (per giunta da sotto età essendo un classe 2007). A ciò si aggiunge l'inserimento nell'elenco dei 60 calciatori più promettenti stilata dal Guardian. Nonostante negli ultimi due anni sia diventato un punto fermo della Primavera bianconera, l'addio appare cosa reale. 55 apparizioni nel settore giovanile Juve, ad oggi la sensazione è che Montero prosegua a Torino solo fino alla naturale scadenza del contratto tra 10 mesi.

