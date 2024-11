Montero esonerato, la nota ufficiale del club: "La Juve sarà sempre casa sua"

Paolo Montero non è più l'allenatore della Juventus Next Gen . La notizia era nell'aria ormai da qualche tempo, ma l'ultima sconfitta maturata allo Zaccheria di Foggia ha reso inevitabile la separazione . Il tecnico e grande ex calciatore bianconero paga un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, con i talentini della Vecchia Signora relegati al penultimo posto del Girone C del campionato di Serie C . Ma è solo un arrivederci: "Il club desidera confermare che Montero, i suoi valori e la sua esperienza, saranno sempre di casa qui", recita la nota rilasciata dalla società torinese nelle prime ore del pomeriggio. Un attestato di stima che va oltre i risultati. Intanto, come suo successore è sempre più probabile il ritorno di Massimo Brambilla .

Esonero Montero, il comunicato ufficiale della Juventus

Di seguito il comunicato ufficiale con il quale la Vecchia Signora ha reso nota la separazione tra Paolo Montero e la Next Gen: "La Juventus comunica di avere sollevato in data odierna Paolo Montero dal ruolo di allenatore della Next Gen. La Società lo ringrazia per l’impegno profuso in questo non facile inizio di stagione con la Next Gen, per i due anni scorsi, in cui ha diretto l’allora Under 19 bianconera, nonché per la disponibilità ad assumere il ruolo di allenatore della Prima Squadra nella parte finale del Campionato 2023/24. Il Club desidera anche confermare che Montero, i suoi valori e la sua esperienza, maturata come campione in campo prima e come tecnico poi, saranno sempre di casa alla Juventus e che, di conseguenza, la Juventus sarà sempre casa sua".

