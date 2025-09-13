Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali giovanili, riparte il campionato Primavera 1 e la Juventus è pronta a tornare in campo. I bianconeri fanno visita al Genoa nella quarta giornata del torneo, con l'obiettivo di dare continuità al successo ottenuto due settimane fa contro la Cremonese, firmato nei minuti finali da Lopez Comellas. La squadra allenata da Simone Padoin ha raccolto finora quattro punti in tre partite, frutto di un pareggio con il Sassuolo, una sconfitta contro il Frosinone e la recente vittoria casalinga. A Genova i giovani bianconeri cercano conferme e un altro risultato positivo per proseguire il percorso di crescita e risalire la classifica.