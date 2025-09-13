Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali giovanili, riparte il campionato Primavera 1 e la Juventus è pronta a tornare in campo. I bianconeri fanno visita al Genoa nella quarta giornata del torneo, con l'obiettivo di dare continuità al successo ottenuto due settimane fa contro la Cremonese, firmato nei minuti finali da Lopez Comellas. La squadra allenata da Simone Padoin ha raccolto finora quattro punti in tre partite, frutto di un pareggio con il Sassuolo, una sconfitta contro il Frosinone e la recente vittoria casalinga. A Genova i giovani bianconeri cercano conferme e un altro risultato positivo per proseguire il percorso di crescita e risalire la classifica.
Genoa-Juve, la diretta della partita
45' - Termina la prima frazione allo Sciorba Stadium. Sul finire la rete dei padroni di casa con l'incornata dell'attaccante a suprare Huli.
42' - GOL GENOA! Carbone mette in mezzo, Zulevic di testa insacco l'1-0.
41' - Occasione Juve! Finocchiaro fa tutto da solo, arriva in area e va al tiro con il mancino. Il portiere del Genoa blocca senza problemi.
37 - Ammonito Odero! Brutto, e in ritardo, l'intervento su Finocchiaro.
32' - Bassino va alla conclusione dalla distanza, pallone deviato sopra la traversa e in angolo.
30' - Match ancora bloccato sullo 0-0.
25' - Ammonito Celik! Il difensore del Genoa entra in ritardo su Leone e l'arbitro estrae il giallo.
24' - Occasione Juve! Pallone messo in mezzo da Contarini per Rizzo, il difensore viene chiuso sul più bello.
21' - Ripartenza del Genoa: Romano serve Carbone sulla destra, quest'ultimo va alla conclusione con il destro e trova la deviazione in angolo.
17' - Grande intensità in questo primo quarto d'ora di partita.
14' - Odero lavora un bel pallone sulla destra e mette in mezzo, Albé arriva di testa ma non riesce a dare potenza grazie all'intervento di Bamballi. La sfera resta poi vagante e la blocca Huli.
12' - Prova a farsi vedere anche la Juve: Leone crossa al centro, pallone debole e preda facile per l'estremo difensore rossoblù.
9' - Ancora pericoloso il Genoa! Stavolta è Romano a sfiorare il vantaggio, il suo destro con un tocco quasi da futsal, di punta, termina fuori.
7' - Occasione Genoa! Grossi prova la conclusione dalla distanza, pallone fuori di poco alla sinistra di Huli.
4' - Primo angolo della partita per il Genoa: Odero va al cross, deviato in corner dalla difesa della Juve.
1' - Iniziato il match allo Sciorba Stadium.
Genoa-Juve Primavera, orario e dove vederla
La sfida tra Genoa e Juventus, valida per la 4ª giornata del Primavera 1, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito o sull'app dell'emittente scaricabile su pc, tablet e smartphone. Inoltre è possibile seguire la diretta testuale sul sito di Tuttosport.com.
Genoa-Juve Primavera, le formazioni ufficiali
Genoa (3-4-2-1): Lysionok; Doucoure, Klysis, Celik; Odero, Lafont, Grossi, Salem Albè; Carbone, Romano; Zulevic. A disp. Baccelli, Dodde, Spicuglia, Mendolia, Chad Taieb, Pallavicini, Nsingi Bateka, Galvano, Arata, Gibertini, Ndulue. All. Sbravati.
Juventus (3-4-2-1): Huli; Bamballi, Bassino, Rizzo; Leone, Boufandar, Milia, Contarini; Lopez, Finocchiaro; Sosna. A disp. Nava, Badarau, De Brul, Contarini, Vallana, Keutgen, Bellino, Djahl, Sosna, Durmisi, Lopez. All. Padoin.
Arbitro: sig. Frasynyak
