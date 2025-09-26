La Juventus Primavera si aggiudica il Derby d’Italia e lo fa in rimonta, con carattere e qualità. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Kukulis per l’ Inter , i bianconeri ribaltano tutto grazie alle reti di Finocchiaro, Rizzo e Merola , conquistando una vittoria preziosa che interrompe una striscia di due sconfitte consecutive. Così come la prima squadra, anche Padoin trova i tre punti contro i rivali storici. Un successo ancora più significativo considerando l’ assenza di Elimoghale , il talento più cristallino della rosa, fermato da un infortunio. Con questi tre punti la squadra di Padoin risale la classifica e supera l'Inter, mentre per i nerazzurri arriva un altro stop pesante che li mantiene nei bassifondi della graduatoria.

20:24

Triplice fischio, derby alla Juve

95' - L'arbitro fischia tre volte, la Juve (in trasferta) batte l'Inter 3-1: decisivi i gol di Finocchiaro, Rizzo e Merola dopo il vantaggio iniziale di Kukulis.

20:22

TRIS DELLA JUVENTUS!

95' - I bianconeri chiudono il match in contropiede: gran lancio di Huli per Djahl, l'esterno con un bel filtrante trova Merola che di testa fa centro.

20:19

Cambio nella Juve

93' - Esce Leone, entra Borasio.

20:18

OCCASIONE INTER!

91' - Dopo una serie di rimpalli, dagli sviluppi del corner, Bovio è il più lesto ad arrivare sul pallone ma calcia alto.

20:17

Siamo nel recupero

90' - L'arbitro concede cinque minuti di extra time.

20:10

Ultimi cambi dell'Inter

84' - Ballo e Moressa prendono il posto di Zarate e Della Mora.

20:06

LA RIBALTA LA JUVENTUS!

79' - Dagli sviluppi di un calcio d'angolo di Merola, Rizzo si coordina e con un destro al volo trova il gol che porta i bianconeri in vantaggio. Primo gol in assoluto con la Primavera per il difensore classe 2007.

20:03

Ammonito Vukoje

75' - Intervento pericoloso e fuori tempo di Vukoje, che si prende il giallo.

19:57

Altro cambio per Padoin

70' - L'allenatore della Juve sostituisce Finocchiaro con Djahl.

19:56

Cambio nell'Inter

69' - Vukoje prende il posto di Zanchetta.

19:54

PAREGGIO DELLA JUVENTUS!

67' - Il solito Leone crea il panico sulla destra, poi crossa e dopo una deviazione il più lesto ad arrivare sul pallone è Finocchiaro, che stoppa di petto e trova l'angolino.

19:50

Giallo per Milia

64' - Il centrocampista della Juve stende Pinotti e viene ammonito.

19:49

Sostituzioni anche nella Juve

63' - Lopez e Merola entrano al posto di Biggi e Bellino.

19:48

Doppio cambio Inter

62' - Carbone opera due sostituzioni: Venturini e Romano per Cerpelletti e Zouin.

19:46

SBAGLIA FARRONATO, SI SALVA L'INTER!

57' - Farronato commette un errore grave, regalando letteralmente il pallone alla Juventus a pochi passi dalla porta. Nonostante l'occasione clamorosa, la difesa della squadra di Carbone si fa trovare pronta e decisiva, riuscendo a sventare il pericolo per ben tre volte consecutive e a mantenere inviolata la porta.

19:40

OCCASIONE JUVE!

53' - Leone è il più ispirato e le migliori occasioni nascono dai suoi piedi: l'ala bianconera salta un uomo e con un traversone rasoterra per poco non trova Biggi davanti il portiere, decisivo l'anticipo di Bovio.

19:36

Poco preciso Biggi

49' - Dagli sviluppi della punizione, Biggi prende il tempo alla difesa ma al momento di girare il pallone in porta, lo colpisce con la spalla e non trova lo specchio.

19:35

Ammonito Williamson

48' - Leone salta il difensore dell'Inter e viene trattenuto: per l'arbitro nessun dubbio ed estrae il giallo.

19:34

Subito Leone, l'Inter si salva

46' - Dopo pochi istanti dal via del secondo tempo, i nerazzurri perdono palla nella trequarti e ne approfitta Leone, che si libera sul sinistro ma al momento del tiro viene intercettato.

19:32

Via al secondo tempo

46' - L'Inter muove il primo pallone della ripresa.

19:18

Fine primo tempo

45'+1' - L'arbitro fischia due volte, il primo tempo del derby d'Italia Primavera termina con l'Inter in vantaggio sulla Juve grazie al gol di Kukulis.

19:16

Siamo nel recupero!

45' - Concessi sessanta secondi di extra time.

19:15

Giallo per Bovio

44' - Il difensore dell'Inter entra con una scivolata in ritardo su Contarini e viene ammonito.

19:09

Che recupero di Bassino! Poi prende il giallo

37' - Il difensore bianconero con un grande sprint anticipa Pinotti che si sarebbe involato verso Huli. Sul proseguimento dell'azione Bassino si procura un fallo, ma poi dopo il fischio arbitrale fa un fallo da dietro (senza vigoria) e viene ammonito.

19:03

SPRECA TUTTO BASSINO!

32' - Bamballi dalla destra crossa bene per Bassino, che da solo dentro l'area piccola regala il pallone al portiere dell'Inter con un piattone debolissimo.

18:59

GOL DELL'INTER!

28' - Cross dalla sinistra da parte di Romano, che pesca Kukulis che di testa prima trova un grande riflesso di Huli e poi sulla respinta fa centro.

18:50

OCCASIONE JUVE!

18' - Dagli sviluppi del corner, Finocchiaro calcia molto bene per Biggi che gira bene di testa ma non trova il gol per pochi centimetri.

18:49

Grande giocata di Leone

17' - Primo squillo della Juve che riesce a ripartire veloce e trovare Leone, che salta un uomo e fa partire un mancino velenoso che Farronato devia in angolo.

18:47

L'Inter fa la partita, Juve attenta

15' - Nei primi quindici minuti del match il possesso è totalmente a favore dei nerazzurri, ma i bianconeri sono attenti e si limitano a ripartire in contropiede.

18:42

Risponde Finocchiaro!

11' - La partita si stappa e anche la Juve si fa vedere in contropiede: i bianconeri muovono bene il pallone e trovano Finocchiaro, che converge ma calcia male.

18:40

Ci prova Venturini!

9' - Romano si smarca bene e scarica per Venturini che di sinistro calcia potente e chiama Huli alla respinta. Il portiere della Juve devia centralmente ma non c'è nessuno per il tap-in per fortuna di Padoin.

18:38

Fase di stallo

8' - Nessuno squillo in questa primissima parte del match con Inter e Juve che si stanno studiando, senza scoprirsi.

18:31

Si comincia!

1' - La Juve muove il primo pallone del match.

18:15

Assente Elimoghale

A sorpresa, contro l’Inter non figura nemmeno in panchina Elimoghale, considerato il giocatore di maggior talento della Juventus Primavera. La sua assenza ha subito attirato l’attenzione, visto il peso tecnico nella squadra. Il giovane attaccante ha subito un problema fisico.

18:02

Le formazioni ufficiali

Inter (4-3-3): Farronato; Della Mora, Bovio, Nenna, Williamson; Venturini, Zanchetta, Hidalgo; Romano, Kukulis, Pinotti. All. Carbone. A disp. Taho, Marello, Cerpelletti, Humanes, Zouin, Conti, Moressa, Putsen, Ballo, Vukoje, Breda.

Juve Primavera (3-4-2-1): Huli; Bamballi, Bassino, Rizzo; Contarini, Boufandar, Milia, Leone; Finocchiaro, Bellino; Biggi. All. Padoin. A disp. Nava, Lopez Comellas, Durmisi, Vallana, Djahl, Merola, Mazur, Grelaud, Borasio, De Brul, Sosna

Arbitro: Spina

17:45

Inter-Juve Primavera, dove vederla

Il big match tra Inter e Juventus Primavera sarà visibile in diretta su Sportitalia, emittente che detiene i diritti del campionato Primavera 1. La sfida, molto attesa per la qualità delle due rose e per la storica rivalità tra i club, sarà trasmessa in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, oltre che in streaming gratuito sul sito ufficiale di Sportitalia e tramite la relativa app. Un’occasione imperdibile per seguire da vicino i talenti del futuro in una delle partite più affascinanti della stagione.

17:32

Gli arbitri di Inter-Juve Primavera

A dirigere la sfida sarà l’arbitro Bruno Spina della sezione di Barletta, fischietto giovane ma già abituato a gestire partite di alto livello nel campionato Primavera. Spina sarà affiancato dagli assistenti Federico Linari della sezione di Firenze e Carmine De Vito di quella di Napoli, entrambi con una buona esperienza nel settore giovanile nazionale. La terna arbitrale avrà il compito di mantenere il controllo su una gara che si preannuncia intensa e ricca di duelli, vista la rivalità storica tra le due squadre e l'importanza dei punti in palio in ottica classifica.

17:20

Inter-Juve Primavera, i precedenti

Negli ultimi confronti diretti, la Juventus Primavera ha spesso avuto la meglio sull'Inter. I giovani bianconeri guidati da Padoin sono infatti imbattuti da quattro partite consecutive contro i nerazzurri, una serie positiva iniziata il 21 aprile 2023, composta da due vittorie e due pareggi. Ora l'obiettivo è dare continuità a questo trend e proseguire la scalata in classifica. Considerando l’intero bilancio da quando è stato istituito il campionato di Primavera 1, il confronto tra Juventus e Inter è all’insegna dell’equilibrio. Su 22 partite giocate, i nerazzurri hanno ottenuto 8 vittorie, i bianconeri 6, mentre i pareggi sono stati 8, a conferma di una sfida sempre molto combattuta.

17:10

Come sta l'Inter Primavera

I nerazzurri di Carbone sono reduci da due pareggi in campionato, entrambi senza reti, contro Atalanta in trasferta e Parma in casa, ma hanno già sollevato la Supercoppa Primavera, conquistata un mese fa contro il Cagliari ai rigori. Il match contro la Juve a prescindere dal risultato ha sempre un sapore diverso e un significato potente e un risultato positivo potrebbe mandare un bel messaggio alle dirette concorrenti.

16:55

Elimoghale, Padoin si affida su di lui

In casa Juve, mai come in questa circostanza, occhi puntati su Destiny Elimoghale: il classe 2009 ha già firmato un gol e due assist tra campionato e Youth League ed è tra i profili più promettenti del settore giovanile bianconero. Il talentuoso attaccante si è messo in mostra anche con l'Italia U18, dove ha mostrato anche grandi capacità realizzative.

16:43

Juve, un derby d'Italia per rialzarsi

I bianconeri di Simone Padoin arrivano a questa gara dopo due sconfitte consecutive, contro Bologna in casa e Genoa fuori e soli 4 punti ottenuti in classifica. E nel derby d'Italia contro l'Inter il "talismano" ha bisogno di vedere una scossa da parte dei suoi ragazzi per non perdere il treno delle migliori.

16:39

Primo derby d'Italia anche in Primavera

Dopo il confronto in Serie A tra prime squadre, con la vittoria della Juventus per 4-3 firmata da Adzic, ecco il primo derby d'Italia della stagione anche in Primavera. Padoin spera di poter fare lo stesso di Tudor e magari far brillare qualche ragazzo poco più piccolo o della stessa età del centrocampista montenegrino che ha deciso il match contro la squadra di Chivu.

Konami Youth Developement Center (Milano)