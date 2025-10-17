Juventus Primavera a Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming 

Dopo il rocambolesco 3-3 contro il Lecce, la Juventus Primavera è chiamata a ritrovare subito la strada della vittoria. Nell'ottava giornata del campionato Primavera 1, i bianconeri faranno visita al Monza con l’obiettivo di dare continuità a un cammino ancora troppo altalenante. Il successo contro l’Inter nel derby d’Italia aveva acceso l’entusiasmo di mister Padoin e del gruppo, ma per uscire definitivamente dalla parte bassa della classifica serve ora una prova di maturità lontano da casa. Di fronte ci sarà un Monza solido, che arriva dal pareggio nel derby contro il Milan e che in classifica precede di due punti proprio i bianconeri. Una sfida importante per risalire verso la zona playoff, ma anche un test di carattere per i giovani bianconeri, chiamati a dare risposte convincenti.