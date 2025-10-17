Juventus Primavera a Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming 

Dopo il rocambolesco 3-3 contro il Lecce, la Juventus Primavera è chiamata a ritrovare subito la strada della vittoria. Nell'ottava giornata del campionato Primavera 1, i bianconeri faranno visita al Monza con l’obiettivo di dare continuità a un cammino ancora troppo altalenante. Il successo contro l’Inter nel derby d’Italia aveva acceso l’entusiasmo di mister Padoin e del gruppo, ma per uscire definitivamente dalla parte bassa della classifica serve ora una prova di maturità lontano da casa. Di fronte ci sarà un Monza solido, che arriva dal pareggio nel derby contro il Milan e che in classifica precede di due punti proprio i bianconeri. Una sfida importante per risalire verso la zona playoff, ma anche un test di carattere per i giovani bianconeri, chiamati a dare risposte convincenti.
Dove vedere Monza-Juve Primavera
Sabato 18 ottobre 2025 alle ore 13:00 la Juventus Under 20 sarà di scena in Lombardia per affrontare il Monza, nel match valido per l’ottava giornata del campionato Primavera 1. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.
Monza-Juve Primavera, le probabili formazioni
Monza: Strajnar, Azarovs, Villa, Attinasi, Diene, Mout, Zanni, Ballabio, Albè, De Bonis, Fogliaro. Allenatore: Oscar Brevi.
Juventus Primavera (4-2-3-1): Nava; Grelaud, Rizzo, Bassino, Bamballi; Boufandar, Mazur; Elimoghale, Merola, Djahl, Lopez. Allenatore: Padoin.