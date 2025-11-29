Tuttosport.com
Juventus Primavera a Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

I bianconeri di Padoin in cerca di conferme dopo la vittoria contro la Roma e il successo in Youth League sul Bodo/Glimt
3 min
juveCagliariprimavera
Juventus Primavera a Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming© Juventus FC via Getty Images

Magic moment per la Juventus Primavera, che arriva con grande fiducia alla sfida contro il Cagliari. Dopo la vittoria in campionato con la Roma, che ha rimesso i bianconeri in corsa per la zona playoff, è arrivata la goleada in Youth League contro il Bodo/Glimt. Una sfida, quella europea, finita 2-6 con tanto di sospensione momentanea per neve, ma che ha certificato l'ottimo stato di forma della squadra di mister Simone Padoin. "Devo fare i complimenti a tutti, a chi è partito dall'inizio e a chi è subentrato a gara in corso. Ci credevamo prima di questa partita alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta e ora ancora di più in vista della gara contro il Pafos che sarà l'ultima di questa fase": così il tecnico dopo il successo contro il Bodo. Ora però testa esclusivamente alla sfida contro il Cagliari, per dare continuità agli ultimi risultati in campionato (3 vittorie nelle ultime 4 partite).

Cagliari-Juve Primavera, dove vedere la partita

La sfida tra Cagliari e Juventus Primavera, in programma domenica 30 novembre a partire dalle ore 11, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente. In alternativà sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

CAGLIARI PRIMAVERA (3-5-2): Kehayov; Marini, Cogoni, Franke; Grandu, Malfitano, Sulev, Russo, Goryanov; Mendy, Trepy
Allenatore: Pisano

JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Huli; Rizzo, Verde, Van Aarle; Bamballi, Vallana, Keutgen, Grelaud; Tiozzo, Finocchiaro; Lopez
Allenatore: Padoin

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Primavera

