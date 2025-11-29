Juventus Primavera a Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Magic moment per la Juventus Primavera, che arriva con grande fiducia alla sfida contro il Cagliari. Dopo la vittoria in campionato con la Roma, che ha rimesso i bianconeri in corsa per la zona playoff, è arrivata la goleada in Youth League contro il Bodo/Glimt. Una sfida, quella europea, finita 2-6 con tanto di sospensione momentanea per neve, ma che ha certificato l'ottimo stato di forma della squadra di mister Simone Padoin. "Devo fare i complimenti a tutti, a chi è partito dall'inizio e a chi è subentrato a gara in corso. Ci credevamo prima di questa partita alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta e ora ancora di più in vista della gara contro il Pafos che sarà l'ultima di questa fase": così il tecnico dopo il successo contro il Bodo. Ora però testa esclusivamente alla sfida contro il Cagliari, per dare continuità agli ultimi risultati in campionato (3 vittorie nelle ultime 4 partite).