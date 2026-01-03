Primavera Juve, il nuovo anno inizia con un pareggio: a Vinovo è 0-0 col Parma

La Juventus Primavera apre il nuovo anno con un pareggio interno contro il Parma al termine di una gara equilibrata e povera di emozioni. I ritmi sono bassi e le occasioni scarse, con gli ospiti più pericolosi grazie a Semedo. In entrambe le circostanze, però, Huli si fa trovare prontissimo, negando il gol agli emiliani. Un punto che dà comunque continuità al percorso della squadra di Padoin, reduce dal successo contro l’Atalanta nell’ultima gara del 2025. In classifica i bianconeri restano a quota 25 punti. La Juve aggancia così il Genoa, sconfitto dal Napoli in mattinata.
Primavera, Juve-Parma: rivivi la diretta
93' - Finisce qui la sfida tra Juve e Parma. Grande equilibrio e un punto per parte con lo 0-0 finale.
90' - Tre minuti di recupero.
80' - Mancano una decina di minuti più recupero e la gara è ancora ferma sul risultato di 0-0.
78' - Dentro Opoku per Semedo nel Parma.
76' - Due cambi per Padoin: fuori Grelaud e Leone, dentro Elimoghale e Contarini. Destiny torna in campo con la Primavera dopo essersi allenato in prima squadra e ricevuto elogi da Spalletti in conferenza.
70' - Mengoni ci prova dalla distanza, attento ancora una volta Huli a bloccare.
62' - Doppio cambio Parma: fuori Mena Martinez e Plicco, dentro Vranici e Pajsar.
57' - Doppio cambio per la Juve: dentro Boufandar e Tiozzo, fuori Vallana e Bellino.
55' - OCCASIONE PARMA! I gialloblù ribaltano l'azione, Plicco vede Semedo libero e lo serve ma l'attaccante si fa ipnotizzare ancora da Huli.
46' - Iniziato il secondo tempo. Doppio cambio nel Parma: fuori Ciardi e Castaldo, dentro Marchesi e Diop.
INTERVALLO
45' - Termina la prima frazione: risultato ancora bloccato sullo 0-0.
43' - Occasione Parma: brutto pallone perso da Vallana che lascia campo aperto al contropiede di Plicco, il centrocampista fa tutto da solo e va alla conclusione ma è centrale, quindi facile per Huli bloccare.
35' - Ci prova la Juve: Durmisi si fa vede con un pallonetto ma il suo tiro termina alto sopra la traversa.
32' - Guizzo di Semedo ma è altrettanto bravo Huli a rispondere e murare la sua conclusione.
23' - Finocchiaro ci prova di testa, Casentini blocca senza problemi.
15' - Occasione Parma in ripartenza: Plicco serve Mena Martinez che va alla conclusione col destro dal limite, pallone fuori.
11' - Primo cambio forzato per la Juve: Merola resta a terra dolorante, problema muscolare per lui, ed entra al suo posto Finocchiaro.
10' - Meglio la Juve in questo avvio con i bianconeri più vivaci e attivi in zona offensiva.
1' - Iniziato il match a Vinovo. Primo pallone per i bianconeri.
Juve Primavera-Parma, orario e dove vederla
La sfida tra Juve e Parma Primavera, in campo sabato 3 gennaio 2026, alle ore 11:00 all'Ale&Ricky dell’Allianz Training Center di Vinovo, nel match valido per la 18ª giornata del campionato Primavera 1. La gara sarà visibile in diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre oppure sull'app scaricabile gratuitamente e visibile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.
Primavera, Juve-Parma: le formazioni ufficiali
Juve: Huli, Van Aarle, Verde, Bassino; Leone, Vallana, Keutgen, Grelaud; Bellino, Merola; Durmisi. A disp.: Nava, Boufandar, Biggi, Lopez, Finocchiaro, Badarau, Contarini, Elimoghale, Tiozzo, Borasio, Repciuc. All. Padoin
Parma: Casentini, Mena Martinez, Drobnic, Trabucchi, Conde, Castaldo, Plicco, Mengoni, Ciardi, Balduzzi, Semedo. A disp.: Astaldi, Pajsar, Vranici, Mosans, Ozzano, Diop, Varali, Opoku, Marchesi, Alinovi, Chimezie. All. Corrent
