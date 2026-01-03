Primavera Juve, il nuovo anno inizia con un pareggio: a Vinovo è 0-0 col Parma

Juve Primavera-Parma, orario e dove vederla

La sfida tra Juve e Parma Primavera, in campo sabato 3 gennaio 2026, alle ore 11:00 all'Ale&Ricky dell’Allianz Training Center di Vinovo, nel match valido per la 18ª giornata del campionato Primavera 1. La gara sarà visibile in diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre oppure sull'app scaricabile gratuitamente e visibile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.