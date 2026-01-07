Prende il via oggi il cammino della Juventus Primavera in Coppa Italia: al centro sportivo Ale & Ricky di Vinovo, i bianconeri sfidano il Frosinone in una gara da affrontare con la massima attenzione. La competizione rappresenta una grande opportunità per valorizzare l’ampiezza della rosa e concedere spazio a chi ha giocato meno finora. Allo stesso tempo, queste sfide a eliminazione diretta sono un banco di prova importante per la crescita mentale del gruppo. In casa Juve c’è la fiducia di poter costruire un percorso significativo, in linea con il lavoro svolto negli ultimi mesi. L’approccio sarà fondamentale, come ricordato da mister Padoin dopo la gara con il Parma. A rendere il confronto ancora più stimolante c’è il precedente stagionale, con il Frosinone vittorioso 3-1 lo scorso 24 agosto.