Primavera, Juve-Frosinone: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

I bianconeri, allenati da Padoin, in campo a Vinovo per gli ottavi di finale della competizione
2 min
Juve-Frosinonecoppa italiaprimavera
Primavera, Juve-Frosinone: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia© Juventus FC via Getty Images

Prende il via oggi il cammino della Juventus Primavera in Coppa Italia: al centro sportivo Ale & Ricky di Vinovo, i bianconeri sfidano il Frosinone in una gara da affrontare con la massima attenzione. La competizione rappresenta una grande opportunità per valorizzare l’ampiezza della rosa e concedere spazio a chi ha giocato meno finora. Allo stesso tempo, queste sfide a eliminazione diretta sono un banco di prova importante per la crescita mentale del gruppo. In casa Juve c’è la fiducia di poter costruire un percorso significativo, in linea con il lavoro svolto negli ultimi mesi. L’approccio sarà fondamentale, come ricordato da mister Padoin dopo la gara con il Parma. A rendere il confronto ancora più stimolante c’è il precedente stagionale, con il Frosinone vittorioso 3-1 lo scorso 24 agosto.

Primavera, Juve-Frosinone: orario e dove vederla

La sfida tra Juve e Frosinone Primavera, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà a Vinovo alle ore 12. Per il match non è prevista una diretta tv, ma è comunque possibile seguire la live testuale sul sito di Tuttosport.com.

Le formazioni ufficiali di Juve-Frosinone

Juve: Nava, Borasio, Rizzo, Verde; Leone, Sylla, Keutgen, Contarini; Finocchiaro, Tiozzo; Lopez. A disp.: Huli, Montero, Boufandar, Biggi, Vallana, Ceppi, Grelaud, Elimoghale, De Brul, Repciuc, Pugno. All. Padoin

Frosinone: Minincangeli, Obleac, Pelosi, Lohmatov, Ndoye, Toci, Zorzetto, Befani, Raychev, Colley, Barcella. A disp.: Di Gioisa, Rodolfo, Luchetti, Schietroma, Molignano, Ceesay, Diallo, Buonpane, Mboumbou, Bonanno, Majdenic. All. Marini

