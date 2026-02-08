Juventus-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera

La Juve Primavera riparte dall’altalena di emozioni vissuta a Bologna, con l’auspicio che il messaggio lanciato da Padoin al termine della gara sia arrivato forte e chiaro alla squadra: "Dobbiamo avere la consapevolezza che, quando giochiamo al 100%, la nostra qualità emerge sempre. Non dobbiamo accontentarci, ma continuare a pretendere il massimo perché abbiamo dimostrato di avere i mezzi per fare davvero bene". Questa Juve Primavera ha qualità evidenti, ma è ancora alla ricerca della chiave giusta per liberarle con continuità. Riuscirci oggi contro il Verona sarebbe un segnale importante. Gli scaligeri, sesti e ultimi dentro la zona playoff, all’andata fermarono i bianconeri sull’1-1 con il gol di Biggi e vantano quattro punti di margine in classifica. Accorciare le distanze è quindi fondamentale. "Il mio lavoro è infondere ai ragazzi la massima fiducia possibile, perché sento che continuando a spingere come siamo in grado di fare possiamo mettere in seria difficoltà qualsiasi tipo di avversaria", ha ribadito Padoin.