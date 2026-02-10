Tuttosport.com
Inter-Juve Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

Per i bianconeri una sfida molto sentita per giocarsi l'accesso alla semifinale della competizione
2 min
Inter-JuveCoppa Italia Primavera
Inter-Juve Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia© Juventus FC via Getty Images

La Juventus Primavera vuole dare continuità ai recenti risultati positivi in campionato: due vittorie, ultima contro il Verona, e un pareggio. Questa volta, però, c'è in palio l'accesso alle semifinali della Coppa Italia e l'avversario l'Inter di Carbone. Una sfida sempre molto sentita, anche a livello giovanile, soprattutto quando si può proseguire nella competizione. Nemmeno un mese le due squadre si sono affrontate a Vinovo con a vittoria bianconera per 2-0. 

Primavera, Inter-Juve: orario e dove vederla

Mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 18:30, la Juventus sfiderà in trasferta la formazione dell'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente, sull'app scaricabile gratuitamente per tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com

Le probabili formazioni di Inter-Juve

Inter: Farronato, Della Mora, Nenna, Peletti, Marello; Vukoje, La Torre, Zarate; El Mahboubi; Kukulis, Mancuso. All. Carbone

Juventus: Huli, Rizzo, Montero, Verde; Leone, Keutgen, Vallana, Contarini; Finocchiaro, Tiozzo, Pugno. All. Padoin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

