Juve-Monza: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Primavera

Dopo la vittoria contro l'Inter e l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, la Juve Primavera è impegnata in campionato contro il Monza. Padoin sottolinea così l'importanza della gara: "Dobbiamo tornare a pensare al campionato perché abbiamo, a mio giudizio, la partita più complicata di questa settimana contro una squadra come il Monza". Il 3-0 ottenuto sul campo dell’Inter ha regalato alla squadra anche morale e consapevolezza, ma ora però l’attenzione è tutta rivolta alla sfida di campionato contro i brianzoli. La Juve arriva all’appuntamento forte di due successi e un pareggio nelle ultime tre giornate. In classifica i bianconeri sono ottavi, a un solo punto dalla zona playoff, mentre i brianzoli inseguono staccati di una lunghezza. "Il Monza ha sempre fatto molto bene fuori casa e dobbiamo farci trovare pronti per affrontare al meglio questa avversaria", le parole di Padoin alla vigilia della gara.