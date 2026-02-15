Tuttosport.com
Juve-Monza: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Primavera

I bianconeri, allenati da Padoin, in campo per provare a entrare nella zona playoff
3 min
Juve-MonzaprimaveraFormazioni
Juve-Monza: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Primavera© Juventus FC via Getty Images

Dopo la vittoria contro l'Inter e l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, la Juve Primavera è impegnata in campionato contro il Monza. Padoin sottolinea così l'importanza della gara: "Dobbiamo tornare a pensare al campionato perché abbiamo, a mio giudizio, la partita più complicata di questa settimana contro una squadra come il Monza" Il 3-0 ottenuto sul campo dell’Inter ha regalato alla squadra anche morale e consapevolezza, ma ora però l’attenzione è tutta rivolta alla sfida di campionato contro i brianzoli. La Juve arriva all’appuntamento forte di due successi e un pareggio nelle ultime tre giornate. In classifica i bianconeri sono ottavi, a un solo punto dalla zona playoff, mentre i brianzoli inseguono staccati di una lunghezza. "Il Monza ha sempre fatto molto bene fuori casa e dobbiamo farci trovare pronti per affrontare al meglio questa avversaria", le parole di Padoin alla vigilia della gara.

Juve-Monza, orario e dove vederla

Oggi, domenica 15 febbraio 2026, alle ore 13:00, la Juventus U20 ospita al campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera del Monza nel venticinquesimo appuntamento stagionale del Primavera 1. La sfida viene trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente, sull'app scaricabile gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com. 

La probabile formazione di Juve-Monza

Juve: Huli, Rizzo, Montero, Verde; Leone, Vallana, Keutgen, Grelaud; Tiozzo, Finocchiaro; Durmisi. All. Padoin

Monza: Strajnar, Villa, Colonnese, Albé; Bagnaschi, Buonaiuto, Diene, Mout, Attinasi; Reita, Fogliaro. All. Brevi

Tutte le news di Primavera

