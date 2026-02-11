La Juve Primavera fa tre su tre contro l' Inter in stagione e coglie una vittoria bellissima a Konami Football Centre di Milano. La formazione allenata da Padoin vince 3-0, grazie alle reti di Verde , Durmisi e alla prodezza da centrocampo di Leone , guadagnandosi l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, dove affronterà il Parma. Bellisima la prova dei bianconeri che concedono pochissimo ai padroni di casa e colpiscono quando devono per portare a casa la partita. Ottimo momento per la Juve che dà continuità ai risultati in campionato dopo la vittoria di pochi giorni fa col Verona .

20:26

FINISCE QUI! JUVE IN SEMIFINALE

94' - L'arbitro fischia la fine e la Juve festeggia la vittoria sull'Inter e l'accesso alla semifinale.

20:21

Si entra nel recupero

90' - Quattro i minuti di recupero.

20:19

Tris di cambi per la Juve

88' - Fuori Merola, Leone e Keutgen, dentro Elimoghale, Makiobo e Repciuc.

20:18

TRIS PAZZESCO DELLA JUVE

87' - GOL JUVENTUS! Leone effettua un rete incredibile: l'esterno ved Taho fuori dai pali e tira da centrocampo, il pallone entra e fa 3-0.

20:13

RADDOPPIO DELLA JUVENTUS

81' - GOL JUVENTUS! Ripartenza dei bianconeri: Merola serve benissimo al centro Durmisi che in scivolata fa 2-0.

20:10

Quarto cambio per l'Inter

79' - Dentro Konté Jaiteh e fuori El Mahbuobi.

20:05

Ammonito Rizzo

75' - Il difensore bianconero stende El Mahboubi e l'arbitro non esita ad ammonirlo.

20:02

Cambia ancora Carbone. Secondo cambio anche per i bianconeri

72' - Fuori Putsen e dentro D'Agostino per l'Inter. Anche Padoin opta per un cambio: dentro Milia e fuori Tiozzo.

19:57

Pericolosa la Juve

66' - Rizzo recupera un bel pallone e si invola verso l'area arrivando a concludere, Taho devia in angolo.

19:55

Doppio cambio per l'Inter

63' - Carbone manda in campo Pinotti per Zouin, fuori anche Kukulis e dentro Carrara.

19:53

La Juve si difende e prova a ripartire

60' - Juve arroccata nella propria metà campo ma attenta e precisa in difesa, poi prova a ripartire. L'Inter ha pochi spazi per provare a far male ai bianconeri.

19:43

OCCASIONE JUVE

52' - I bianconeri recuperano il pallone alto: Keutgen serve Tiozzo che col destro coglie il palo esterno.

19:41

Primo cambio per la Juve

50' - Padoin inserisce Durmisi per Pugno.

19:35

A via la ripresa

46' - Iniziato il secondo tempo al Konami Football Centre.

19:21

Finisce il primo tempo

45' - Dopo un minuto di recupero termina la prima frazione della sfida tra Inter e Juve, bianconeri avanti grazie alla rete di Verde.

19:18

Ottima prova in fase difensiva della Juve

43' - Resiste il muro bianconero in questo finale di prima frazione: l'Inter ci prova, ma la difesa della Juve chiude bene non concedendo troppi spazi agli avversari.

19:11

Pericolosa la Juve

37' - Nuova occasione per i bianconeri: Pugno non arriva di pochissimo sul cross del compagno ma mette i brividi all'Inter.

19:09

Pressione offensiva dell'Inter

35' - Negli ultimi minuti alzano il pressing i nerazzurri e tengono la Juve schiacciata in difesa.

19:03

Grelaud il primo ammonito

29' - L'esterno della Juve stende El Mahboubi e l'arbitro estrae il giallo.

18:59

Juve in gestione

25' - Prima parte di gara molto positiva per la Juve che continua ad attaccare per cercare il raddoppio.

18:50

Ancora Juve vicina al raddoppio

16' - Pericolosissima ancora la Juve: stavolta è Grelaud ad andare alla conclusione ma Ballo si frappone al tiro salvando i suoi.

18:48

Occasione Juventus

14' - Vallana sciupa una ghiotta opportunità per raddoppiare: il centrocampista arriva a rimorchio e col mancino manca completamente la porta.

18:46

VANTAGGIO DELLA JUVE

11' - GOL JUVE! Dagli sviluppi del calcio d'angolo arriva l'1-0 per i bianconeri: Pugno spizza di testa sul secondo palo e Verde, tutto solo, riesce a superare il portiere nerazzurro.

18:41

Inter vicina al vantaggio

7' - PALO PER I NERAZZURRI! Cerpelletti va al tiro dalla distanza, il pallone sbatte sul palo e salva la Juventus.

18:40

Bianconeri pericolosi in ripartenza

6' - Ci prova anche la Juventus in ripartenza: Merola arriva al tiro che viene però deviato dalla difesa dell'Inter.

18:39

Occasione Inter

5' - Il primo squillo della partita è per i nerazzurri: Mancuso riceve palla dal limite, si gira e calcia col destro verso la porta ma il pallone esce a lato.

18:33

Iniziato il match

1' - Fischio d'inizio del derby d'Italia tra Inter e Juve.

18:18

Inter Primavera, la formazione ufficiale

Inter: Taho, Marello, Cerpelletti (C), Zoulin, Putsen, El Mahboubi, Ballo, Kukulis, Garonetti, Mancuso, Peletti. A disposizione: Farronato, Della Mora, Pinotti, La Torre, Nenna, Vukoje, Williamson, Carrara, Konteh, D'Agostino, Jakirovic. Allenatore: Carbone.



18:08

Juve Primavera, le formazioni ufficiali

Juventus: Radu, Rizzo, Montero Benia, Keutgen, Leone, Verde (C), Vallana, Merola, Grelaud, Tiozzo, Pugno. A disposizione: Huli, Milia, Lopez, Finocchiaro, Durmisi, Ceppi, Elimoghale, Borasio, De Brul, Repciuc, Makiobo. Allenatore: Padoin.

18:01

Claudio Chiellini: "Next Gen e Primavera, vogliamo creare un gruppo unico"

Intervenuto ai canali del club, l'Head od Next Gen Area Claudio Chiellini ha spiegato l'obiettivo di unire Next Gen e Primavera: "La nostra volontà, insieme a Massimiliano Scaglia, è quella di creare il più possibile un gruppo unico tra queste due squadre e lo abbiamo dimostrato con la partecipazione di una nostra rappresentativa alla Premier League International Cup in cui c'è stata grande collaborazione anche tra gli staff".

17:49

Lo stato di forma della Juve U20

La Juve Primavera è reduce da 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite giocate. Guardando però soltanto alle partite giocate fuori casa, però, il rendimento cala in maniera notevole: soltanto 1 vittoria nelle ultime cinque, con 2 pareggi e 2 sconfitte a completare il quadro.

17:36

Inter fortezza in casa

La Juve dovrà fare una mezza impresa per battere l'Inter Primavera in casa. Nelle ultime 10 partite giocate tra le mura amiche, infatti, i giovani nerazzurri hanno collezionato 9 vittorie e 1 sconfitta.

17:23

Il percorso della Juve Primavera in Coppa Italia

La Juve Primavera ha iniziato il suo percorso in questa Coppa Italia agli ottavi di finale, dove ha sfidato il Frosinone. Una partita non facile per la squadra di Padoin, che è andata sotto nel punteggio (gol di Colley) ma poi è riuscita a ribaltare il risultato grazie alle reti di Tiozzo e Amara Sylla.

17:09

È sempre derby d'Italia

Quello tra Inter e Juve Primavera sarà un assaggio del big match in programma sabato 14 febbraio alle 20:45 a San Siro. La squadra di Chivu affronterà infatti quella di Spalletti in uno degli incontri più attesi della stagione. La Primavera, quindi, avrà in un certo senso l'onore di aprire le danze: perdere contro i nerazzurri non è mai un'opzione, neanche per i giovani bianconeri.

16:55

Coppa Italia, risultati e tabellone

Questi i risultati dei quarti di finale:

Verona- Atalanta 2-2 (2-3 rigori)

2-2 (2-3 rigori) Sassuolo -Fiorentina 1-0

-Fiorentina 1-0 Inter-Juventus

Roma-Parma 0-1

La vincente tra Inter-Juve affronterà il Parma, che ha battuto per 1-0 la Roma nei quarti di finale. L'Atalanta se la vedrà con il Sassuolo.

16:41

Oboavwoduo, chi è il nuovo attaccante Juve

Non solo Licina, dal mercato invernale è arrivato anche Oboavwoduo dal Manchester City. Un altro giovane interessante, che dovrebbe rinforzare la Next Gen. Un ulteriore punto di riferimento anche per i Primavera. Ma conosciamolo meglio: qui la sua scheda.

16:26

L'ultima sfida contro l'Inter Primavera

Juventus-Inter è sempre una delle sfide più attese, anche quando si tratta di campionato Primavera: la squadra di Simone Padoin nell'ultimo incontro ha bissato il successo della gara d'andata e lo ha fatto battendo per 2-0 i nerazzurri con le reti di Pugno e Durmisi.

16:11

Licina show alla Continassa

A proposito di giovani, il neo acquisto Licina sta già lasciando il segno. Preso per la Next Gen ha avuto modo di confrontarsi con la prima squadra. Il club spera in un percorso alla Yildiz, visto che entrambi arrivano dal Bayern Monaco. Spalletti lo sta iniziando ad osservare e i senatori già sono rimasti colpiti. QUI TUTTE LE INFO.

15:58

Le dichiarazioni di Padoin

"Sarà sicuramente un bellissimo momento per tutti noi giocare una partita così importante, soprattutto per i ragazzi. Ci si gioca l'accesso alla semifinale. Quindi adesso c’è da rimboccarsi le maniche e vedere questa sfida come un ulteriore banco di prova contro una squadra, secondo me, tra le tre più forti del campionato. Noi, in ogni caso, guardiamo a questa partita con fiducia, dettata anche dal momento felice a livello di prestazioni e di risultati. Dobbiamo continuare così" - così Padoin ha caricato l'ambiente.

15:45

Juve, Durmisi show con il Verona

La squadra di Padoin è ritornata alla vittoria nell'ultimo turno di campionato, grazie anche alla bella prestazione di Durmisi, autore di una doppietta e di un'esultanza alla Pio Esposito, tutto muscoli. Successo che ha rimesso in corso i bianconeri per i playoff.

15:35

Dove vedere la partita

Il fischio d'inizio del match è previsto alle ore 18:30. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente, sull'app scaricabile gratuitamente per tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

15:30

Inter-Juve, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte di Carbone e Padoin:

Inter (4-3-1-2): Farronato; Della Mora, Nenna, Peletti, Marello; Vukoje, La Torre, Zarate; El Mahboubi; Kukulis, Mancuso. All. Carbone

Juventus (3-4-2-1): Huli; Rizzo, Montero, Verde; Leone, Keutgen, Vallana, Contarini; Finocchiaro, Tiozzo; Pugno. All. Padoin

Konami Football Centre - Milano