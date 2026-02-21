Tuttosport.com
Primavera Juve: brutto ko nel derby della Mole. 2-0, fa festa il Torino

I granata conquistano tre punti pesanti per la corsa alla salvezza, brusca frenata dei bianconeri in zona playoff
Primavera Juve: brutto ko nel derby della Mole. 2-0, fa festa il Torino © Juventus FC via Getty Images
5 min

La Juve Primavera esce sconfitta nel derby contro il Torino. Sono i granata, alla fine, ad aggiudicarsi la sfida e a conquistare punti pesanti in ottica salvezza. Meglio la formazione allenata da Baldini che si risolleva proprio contro i bianconeri e, con un gol per tempo, riesce a trovare il 2-0 decisivo per il successo. Ad aprire la gara è Bonacina con un gol bellissimo: serpentina tra due avversari e poi tiro a superare Radu. Nella ripresa è una ripartenza del Toro a prendere d'infilata la difesa della Juve: Gabellini serve Conzato che non sbaglia da due passi. Nel mezzo ci sono anche un paio di occasioni per i bianconeri con Pugno: nella prima è bravo in girata ma sfortunato a colpire la traversa, poi di testa sfiora il palo. Nel finale anche Keutgen ha la palla per riaprirla ma anziché calciare la passa al portiere avversario. Brusco stop per la Juve allenata da Padoin che era reduce da un paio di vittorie convincenti con l'Inter in Coppa Italia e il Monza.

Torino-Juve, rivivi la diretta

94' - Termina la sfida, il Torino si aggiudica tre punti con merito. La Juve si ferma allla traversa di Pugno e a poco altro, partita complicata per i bianconeri. 

93' - PALO TORINO! Conzato fa tutto da solo e va al tiro col destro, pallone sul palo con Radu battuto. 

90' - Quattro i minuti di recupero. 

86' - Cambio Juve: dentro De Brul per Borasio. 

85' - Occasione per il Torino: Tonica impegna Radu che è bravo a respingere coi pugni. 

83' - Cambio Torino: fuori Acquah e dentro Nascimento

80' - OCCASIONE JUVE! Ci stanno provando i bianconeri in questo finale, Keutgen da pochi passi si fa parare il tiro da Santer. 

75' - Doppio cambio Juve: dentro Lopez e Finocchiaro, fuori Pugno e Merola. Nel Torino esce Ballanti ed entra Ferraris

72' - OCCASIONE JUVE! Ancora Pugno a creare grossi pericoli dalle parti di Santer, il suo colpo di testa finisce di poco fuori.

65' - La Juve fatica a trovare trame offensive e creare pericoli dalle parti di Santer.

62' - Doppio cambio per il Toro: dentro Conzato e fuori Bonacina. In campo anche Tonica per Sandrucci. 

57' - Doppio cambio per la Juve: dentro Oboavwodou e Durmisi, fuori Leone e Makiobo. 

52' - GOL TORINO! Gabellini imbuca per Ballanti che a tu per tu con Radu non sbaglia e fa 2-0. 

50' - TRAVERSA JUVE! Pugno controlla con il petto e in girata prova a superare Santer ma il pallone si stampa sulla traversa. 

46' - Iniziata la ripresa. Un cambio nel Torino: fuori Zaia e dentro Gatto

INTERVALLO

45+2' - Termina la prima frazione: il Torino è avanti grazie alla rete di Bonacina, Juve in difficoltà e con poche idee in avanti. 

45' - Due i minuti di recupero. 

43' - Gioco al momento fermo per un colpo subito al volto da Grelaud

33' - GOL TORINO! Bonacina si inventa un gol bellissimo per sbloccare il derby: superati Leone e Borasio poi conclude col destro e batte Radu

29' - Sandrucci va al tiro su punizione: pallone di poco sopra la traversa. 

25' - Un derby della Mole che ancora deve accendersi, per il momento un paio di occasioni e poco altro. 

17 ' - Occasione Juve! Ci prova Merola ma è bravo Santer a deviare in angolo. 

14' - Partita molto equilibrata in queste prime battute. 

3' - Pericolo dalle parti di Radu: Sandrucci prova la conclusione ma l'estremo difensore è bravo a deviare in angolo. 

1' - Iniziata la sfida. 

Torino-Juve, dove vedere la Primavera

Il match tra Torino e Juve Primavera, in programma sabato 21 febbraio a partire dalle ore 13, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito della piattaforma. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le formazioni ufficiali del derby

TORINO PRIMAVERA (4-3-3): Santer, Pellini, Carrascosa, Gabellini, Ballanti, Zaia, Kugyela, Sandrucci, Acquah (C), Liema, Bonacina. A disposizione: Cereser, Ferraris, Zeppieri, Perez, Kelechi, Conzato, Manzi, Tonica, Gatto, Nascimento, Brzyski
Allenatore: Francesco Baldini

JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu, Montero Benia, Milia, Keutgen, Leone, Verde, Merola, Grelaud, Borasio, Pugno, Makiobo. A disposizione: Huli, Lopez Comellas, Finocchiaro, Durmisi, Vallana, Ceppi, Tiozzo, Bracco, De Brul, Gielen, Oboavwodou
Allenatore: Simone Padoin

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

