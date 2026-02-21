Primavera Juve: brutto ko nel derby della Mole. 2-0, fa festa il Torino

La Juve Primavera esce sconfitta nel derby contro il Torino. Sono i granata, alla fine, ad aggiudicarsi la sfida e a conquistare punti pesanti in ottica salvezza. Meglio la formazione allenata da Baldini che si risolleva proprio contro i bianconeri e, con un gol per tempo, riesce a trovare il 2-0 decisivo per il successo. Ad aprire la gara è Bonacina con un gol bellissimo: serpentina tra due avversari e poi tiro a superare Radu. Nella ripresa è una ripartenza del Toro a prendere d'infilata la difesa della Juve: Gabellini serve Conzato che non sbaglia da due passi. Nel mezzo ci sono anche un paio di occasioni per i bianconeri con Pugno: nella prima è bravo in girata ma sfortunato a colpire la traversa, poi di testa sfiora il palo. Nel finale anche Keutgen ha la palla per riaprirla ma anziché calciare la passa al portiere avversario. Brusco stop per la Juve allenata da Padoin che era reduce da un paio di vittorie convincenti con l'Inter in Coppa Italia e il Monza.
Torino-Juve, rivivi la diretta
94' - Termina la sfida, il Torino si aggiudica tre punti con merito. La Juve si ferma allla traversa di Pugno e a poco altro, partita complicata per i bianconeri.
93' - PALO TORINO! Conzato fa tutto da solo e va al tiro col destro, pallone sul palo con Radu battuto.
90' - Quattro i minuti di recupero.
86' - Cambio Juve: dentro De Brul per Borasio.
85' - Occasione per il Torino: Tonica impegna Radu che è bravo a respingere coi pugni.
83' - Cambio Torino: fuori Acquah e dentro Nascimento.
80' - OCCASIONE JUVE! Ci stanno provando i bianconeri in questo finale, Keutgen da pochi passi si fa parare il tiro da Santer.
75' - Doppio cambio Juve: dentro Lopez e Finocchiaro, fuori Pugno e Merola. Nel Torino esce Ballanti ed entra Ferraris.
72' - OCCASIONE JUVE! Ancora Pugno a creare grossi pericoli dalle parti di Santer, il suo colpo di testa finisce di poco fuori.
65' - La Juve fatica a trovare trame offensive e creare pericoli dalle parti di Santer.
62' - Doppio cambio per il Toro: dentro Conzato e fuori Bonacina. In campo anche Tonica per Sandrucci.
57' - Doppio cambio per la Juve: dentro Oboavwodou e Durmisi, fuori Leone e Makiobo.
52' - GOL TORINO! Gabellini imbuca per Ballanti che a tu per tu con Radu non sbaglia e fa 2-0.
50' - TRAVERSA JUVE! Pugno controlla con il petto e in girata prova a superare Santer ma il pallone si stampa sulla traversa.
46' - Iniziata la ripresa. Un cambio nel Torino: fuori Zaia e dentro Gatto.
INTERVALLO
45+2' - Termina la prima frazione: il Torino è avanti grazie alla rete di Bonacina, Juve in difficoltà e con poche idee in avanti.
45' - Due i minuti di recupero.
43' - Gioco al momento fermo per un colpo subito al volto da Grelaud.
33' - GOL TORINO! Bonacina si inventa un gol bellissimo per sbloccare il derby: superati Leone e Borasio poi conclude col destro e batte Radu.
29' - Sandrucci va al tiro su punizione: pallone di poco sopra la traversa.
25' - Un derby della Mole che ancora deve accendersi, per il momento un paio di occasioni e poco altro.
17 ' - Occasione Juve! Ci prova Merola ma è bravo Santer a deviare in angolo.
14' - Partita molto equilibrata in queste prime battute.
3' - Pericolo dalle parti di Radu: Sandrucci prova la conclusione ma l'estremo difensore è bravo a deviare in angolo.
1' - Iniziata la sfida.
Torino-Juve, dove vedere la Primavera
Il match tra Torino e Juve Primavera, in programma sabato 21 febbraio a partire dalle ore 13, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito della piattaforma. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.
Le formazioni ufficiali del derby
TORINO PRIMAVERA (4-3-3): Santer, Pellini, Carrascosa, Gabellini, Ballanti, Zaia, Kugyela, Sandrucci, Acquah (C), Liema, Bonacina. A disposizione: Cereser, Ferraris, Zeppieri, Perez, Kelechi, Conzato, Manzi, Tonica, Gatto, Nascimento, Brzyski
Allenatore: Francesco Baldini
JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu, Montero Benia, Milia, Keutgen, Leone, Verde, Merola, Grelaud, Borasio, Pugno, Makiobo. A disposizione: Huli, Lopez Comellas, Finocchiaro, Durmisi, Vallana, Ceppi, Tiozzo, Bracco, De Brul, Gielen, Oboavwodou
Allenatore: Simone Padoin
