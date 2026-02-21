Primavera Juve: brutto ko nel derby della Mole. 2-0, fa festa il Torino

La Juve Primavera esce sconfitta nel derby contro il Torino. Sono i granata, alla fine, ad aggiudicarsi la sfida e a conquistare punti pesanti in ottica salvezza. Meglio la formazione allenata da Baldini che si risolleva proprio contro i bianconeri e, con un gol per tempo, riesce a trovare il 2-0 decisivo per il successo. Ad aprire la gara è Bonacina con un gol bellissimo: serpentina tra due avversari e poi tiro a superare Radu. Nella ripresa è una ripartenza del Toro a prendere d'infilata la difesa della Juve: Gabellini serve Conzato che non sbaglia da due passi. Nel mezzo ci sono anche un paio di occasioni per i bianconeri con Pugno: nella prima è bravo in girata ma sfortunato a colpire la traversa, poi di testa sfiora il palo. Nel finale anche Keutgen ha la palla per riaprirla ma anziché calciare la passa al portiere avversario. Brusco stop per la Juve allenata da Padoin che era reduce da un paio di vittorie convincenti con l'Inter in Coppa Italia e il Monza.