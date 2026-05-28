Fiorentina campione d'Italia Primavera: 2-1 al Parma in finale, decisivi Braschi e Kouadio

Primavera della Parma nella finale disputata presso lo stadio 'Curva Fiesole' del Rocco B. Commisso Viola Park. Di Braschi (al 74° su rigore) e Kouadio (80°) le reti dei padroni di casa, di Mikolajewski (88°) il gol dei ducali. La Fiorentina succede nell'albo d'oro all' La finale Ladella Fiorentina si laurea campione d'Italia della categoria per la quarta volta nella sua storia. La squadra di mister Galloppa si è imposta per 2-1 sulnella finale disputata presso lo stadio 'Curva Fiesole' del Rocco B. Commisso Viola Park. Di Braschi (al 74° su rigore) e Kouadio (80°) le reti dei padroni di casa, di(88°) il gol dei ducali. La Fiorentina succede nell'albo d'oro all' Inter e scrive il proprio nome per la quarta volta, dopo i titoli conquistati nel 1971, 1980 e 1983. La finale del Campionato Primavera 1 2025/2026 ha messo di fronte le prime due squadre della regular season, entrambe a quota 68 punti al termine della stagione regolare. Dopo un primo tempo senza reti, la Fiorentina ha sbloccato il risultato nella ripresa con Braschi dagli undici metri, poi Kouadio ha raddoppiato di testa su calcio d'angolo. Mikolajewski ha accorciato le distanze per i ducali, ma non è bastato. Per il Parma era la prima finale assoluta nella categoria, per la Fiorentina la fine di un'attesa lunghissima: finalmente campioni d'Italia, quarantatré anni dopo l'ultimo tricolore.

Le parole di Giuseppe Commisso "Congratulazioni alla nostra Fiorentina Primavera per la vittoria del Campionato Primavera 1! Per la prima volta dal 1983, la Fiorentina ha riportato questo titolo a casa. Sono molto orgoglioso dei nostri giovani giocatori, dello staff tecnico e di tutti coloro che, all'interno del club, hanno contribuito a rendere possibile questo storico risultato". Lo ha dichiarato il presidente Giuseppe Commisso commentando il successo nel campionato Primavera della Fiorentina. "Questa vittoria dimostra la forza del nostro settore giovanile, il talento che stiamo costruendo e il futuro in cui crediamo alla Fiorentina - ha aggiunto Giuseppe Commisso -. E' anche il riflesso della visione e del lavoro dietro al Rocco B. Commisso Viola Park, il centro sportivo più grande d'Italia, un'infrastruttura all'avanguardia, creata per offrire ai nostri giovani giocatori il miglior ambiente per crescere, svilupparsi e avere successo. So che Rocco sarebbe molto orgoglioso di tutti voi. Un applauso speciale a tutta la squadra Primavera. Avete reso orgogliosa tutta la Fiorentina".