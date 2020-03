Diretta Juve-Inter ore 20.45: come vederla in tv e probabili formazioni

TORINO - Sfida scudetto in campo in un Allianz Stadium deserto quella che mette di fronte Juve e Inter a Torino. Sale l'attesa per questo big match che vale come recupero della giornata 26 di Serie A e che si gioca a porte chiuse per l'emergenza coronavirus. Sarri e Conte si affrontano per i tre punti con i bianconeri che sono a caccia della vittoria per riprendersi la testa della classifica e superare la Lazio. Conte e i nerazzurri, invece, vogliono dare un segnale nella lotta scudetto e vincere in casa della Juve sarebbe di certo fondamentale. Dopo la vittoria dell'andata a San Siro, i bianconeri vorrebbero battere ancora l'Inter perché in questo momento della stagione è importante non fare passi falsi, soprattutto negli scontri diretti. Inoltre, entrambe le formazioni arrivano a questa sfida dopo due settimane di lavoro per il rinvio della scorsa settimane e non ci si può aspettare altro che una gara all'altezza delle attese, nonostante l'assenza del pubblico. Per la prima volta a Torino da allenatore dell'Inter, per Conte misurarsi contro la Juve sarà importante e per questo andrà alla ricerca della vittoria; Sarri, in casa, ha bisogno dei tre punti per non rimanere attardato rispetto alla vetta della classifica di Serie A.

Juve-Inter, come vederla in tv

La sfida scudetto in programma all'Allianz Stadium di Torino alle 20.45 tra Juve e Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Il match sarà disponibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Juve-Inter, probabili formazioni

Per Sarri dovrebbe scendere in campo Danilo sulla fascia destra, mentre Chiellini sembra in vantaggio su De Ligt per affiancare Bonucci. In mezzo al campo dovrebbe esserci spazio per Bentancur e Matuidi insieme a Pjanic, mentre il tridente Cuadrado-Dybala-Ronaldo dovrebbe essere quello titolare. I nerazzurri di Conte, invece, potrebbero presentarsi a Torino con Bastoni in difesa, Vecino mezz'ala e non Eriksen, Candreva a destra e la coppia Lukaku-Lautaro in avanti.

JUVE (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.

A DISPOSIZIONE: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, De Ligt, Rugani, Rabiot, Khedira, Ramsey, Douglas Costa, Bernardeschi, Higuain.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, L. Martinez. ALL.: Conte.

A DISPOSIZIONE: Padelli, Berni, Godin, D'Ambrosio, Ranocchia, Biraghi, Gagliardini, Eriksen, Borja Valero, Asamoah, Sanchez, Esposito.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.