Juve-Napoli, Tosel: "Ecco cosa può accadere dopo la sentenza della Corte d'Appello"

NAPOLI - La Corte d'Appello ha confermato la sentenza del giudice sportivo sul mancato svolgimento di Juve-Napoli dello scorso 4 ottobre, congelando il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri, e Giampaolo Tosel, ex magistrato della Lega Calcio, ha ipotizzato il possibile scenario futuro: "Sono uno sportivo quindi dico che un risultato è quello ottenuto sul campo di calcio - ha detto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli -. "Come giudice dico che la sentenza del Giudice Sportivo mi è parsa apprezzabile per correttezza dei termini ed esposizione. La Corte d'appello ha solo confermato il grado di giudizio. La corte d’appello fa anche riferimento ai principi del collegio garanzia del Coni. Ritenendo inevitabile l'ulteriore grado di giudizio. Ha aggiunto qualche aggettivo forte che ha dato fastidio alla parte in causa. Il Napoli cosa dovrà fare? Non sono giudice di terzo grado. Può ricorrere all'ordine di competenza regionale e contrastare il protocollo. Penso ci debba essere un coordinamento tra i vari organi che possono incidere su una situazione concreta".