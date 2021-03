Juve-Spezia, la moviola: il gol di Morata è regolare

Juve-Spezia, moviola secondo tempo

17’ Bernardeschi si invola sulla sinistra sul filo del fuorigioco e crossa per Morata che segna. La posizione dell’azzurro viene giudicata in fuorigioco dal guardalinee, ma il Var lo riabilita e il gol è convalidato.

49’ Rigore per lo Spezia assegnato con il Var. Gyasi entra in area e controlla il pallone, da dietro arriva Demiral cercando il pallone. Non è chiaro se lo tocchi o meno, di sicuro tocca il piede dello spezzino. Situazione un po’ al limite, ma il rigore visto in tv sembra giusto.