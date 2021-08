Diretta Juventus-Empoli ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

TORINO - Sarà una partita a suo modo storico per la Juve, prima del post-Ronaldo. A Torino arriva l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, reduce dalla sconfitta all'esordio contro la Lazio. Massimiliano Allegri non vuole scherzi dopo il passo falso al debutto a Udine e punta sullo spirito di gruppo dei bianconeri: "Facciamo squadra. I big passano, la Juve resta. I gol di CR7 saranno più distribuiti, ma conta di più non prenderne troppi". Stessa idea dell'allenatore dei toscani: "Se non c'è Ronaldo, c'è Chiesa, o Kulusevski. Per noi cambia poco e loro non credo che si strapperanno i capelli".