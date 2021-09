Milan-Lazio 2-0: Leao-Ibrahimovic, festa a San Siro

Milan-Lazio, la cronaca

Milan indiavolato. Pressione massima alla Lazio, con i centrocampisti aggressivi che bloccano la qualità biancoceleste. Tomori ci prova di testa in apertura, ma non inquadra la porta. Il primo squillo per gli uomini di Sarri è al 17’ con Milinkovic di testa: Maignan blocca in allungo. Kessie non dà respiro a Milinkovic, Tonali a Luis Alberto. Lazio bloccata e in sofferenza. Sale anche il nervosismo, con l’arbitro Chiffi che deve placare gli animi di Theo Hernandez e Pedro. Al 45’ poi, contropiede micidiale: Rebic per Leao, è tutto apparecchiato per l’1-0. Nei minuti di recupero Immobile prende Kessie in area. Review e rigore. Kessie si presenta dal dischetto, ma è traversa.

Milan nel segno di Ibra

Il Milan apre la ripresa con la stessa pressione vista nel primo tempo. Lazio sempre imbrigliata. Al 60’ Pioli fa tre cambi e San Siro si infiamma con il ritorno in campo di Ibrahimovic (per Leao). Dentro anche Bakayoko e Saelemaekers per Kessie e Florenzi. Primo squillo di Zlatan: palla in mezzo deviata da Acerbi in angolo. Lo stadio è una bolgia. Al 64’ Lazzari e Zaccagni per Marusic e Felipe Anderson. Bakayoko rischia il rosso per una brutta entrata su Acerbi, Chiffi sceglie la via del giallo. Var in silenzio. Al 67’ grande azione di Rebic, altro assist per Ibra che deve solo mettere in rete per il 2-0. Nuovi cambi, per la Lazio c’è anche l’esordio di Basic. Immobile ci prova, Maignan lo aspetta e blocca. Dentro anche Raul Moro e Muriqi: sono gli ultimi cambi per Sarri. Non accade più nulla, tranne un battibecco finale al triplice fischio tra Saelemaekers e Sarri. Chiffi mostra il cartellino rosso al tecnico della Lazio.