Diretta Venezia-Torino ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

VENEZIA - A chiudere la 6ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Pier Luigi Penzo tra Venezia e Torino. I granata di Ivan Juric sono reduci da tre risultati utili consecutivi. Dopo le vittorie contro Salernitana (4-0) e Sassuolo (1-0) è infatti arrivato il pari interno contro la Lazio (1-1), con il Toro che ha dominato per larghi tratti della sfida e che si è fatto riprendere solo nel finale dal rigore di Immobile. La squadra di Paolo Zanetti, invece, nelle prime cinque giornate ha raccolto solo una vittoria, quella sul campo dell'Empoli per 2-1. Poi sono arrivate quattro sconfitte: Napoli (2-0), Udinese (3-0), Spezia (2-1) e Milan (2-0). 40° confronto tra Venezia e Torino tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: bilancio lievemente a favore della formazione granata che vanta 14 vittorie a fronte di 12 successi veneti e 13 pareggi.

Dove vedere Venezia-Torino in tv e in streaming

Venezia-Torino, gara valida per il sesto turno del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Venezia-Torino

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Cernigoi, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Neri, Modolo, Ampadu, Molinaro, Fiordilino, Ebuehi, Svoboda, Tessmann, Heymans, Kiyine, Peretz, Forte, Okereke.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Sanabria. Allenatore: Juric.

A disposizione: Berisha, Gemello, Zima, Izzo, Aina, Vojvoda, Buongiorno, Lukic, Baselli, Rincon, Verdi, Warming.

ARBITRO: Maggioni.

ASSISTENTI: Scarpa e Saccenti.

IV UOMO: Miele.

VAR: Nasca.

ASS. VAR: Paganessi.

Guarda Venezia-Torino su DAZN. Attiva ora