Venezia-Torino 1-1: l'ex Aramu risponde a Brekalo

Il Torino si presenta allo Stadio Pierluigi Penzo per sfidare il Venezia dopo il pareggio contro la Lazio, con la vittoria sfumata in pieno recupero. Juric conferma nove undicesimi della squadra del precedente turno, con Ansaldi e Lukic al posto di Ola Aina e Mandragora. In avanti conferma per il tridente composto da Linetty e Brekalo alle spalle di Sanabria. Zanetti invece, reduce dalla sconfitta contro il Milan, opera un ampio turnover con Svoboda al posto di Caldara. Primo tempo molto tattico, con ritmi bassi e squadre che non vogliono rischiare e si studiano. La prima occasione della partita infatti arriva al 17' per i padroni di casa, con il colpo di testa di Okereke che sfiora l'incrocio dei pali. È il Venezia a continuare a rendersi pericoloso, trovando il gol al 25' con Johnsen, servito da Mazzocchi, che d'esterno batte Milinkovic-Savic. Si alza però la bandierina del fuorigioco e il gol viene annullato. La reazione del Torino non arriva, con un lento giro palla dei granata che faticano a trovare spazi e a creare occasioni. Zanetti al 38' perde Vacca per infortunio: al suo posto l'ex Chelsea Ampadu. Si chiudono così i primi 45', con il possesso palla del Torino che però non crea occasioni e i padroni di casa più pericolosi con il gol annullato a Johnsen e il tentativo di Okereke.

Brekalo sblocca, Aramu risponde

Al rientro in campo è ancora il Venezia a lanciarsi in avanti, con il tentativo ancora di Johnsen. È però il Torino a trovare il gol che sblocca la partita al 56': scatto di Singo e cross basso al centro per Brekalo che di piatto fredda Maenpaa e realizza l'1-0. Il Venezia non riesce a rispondere subito allo svantaggio ma gli animi si scaldano, con Milinkovic Savic che trattiene il pallone per perdere tempo scatenando la rabbia dei padroni di casa. I padroni di casa però non mollano e al 76' arriva l'episodio che svolta la gara. In area Johnsen serve con un colpo di tacco Okereke che, davanti a Milinkovic Savic, viene atterrato da Djidji, che solo due minuti prima era stato ammonito per un fallo sempre su Okereke. L'arbitro indica il dischetto e estrae il secondo giallo per il difensore granata, che lascia i suoi in inferiorità numerica per l'ultimo quarto d'ora. Dagli undici metri si presenta l'ex Aramu, cresciuto nel Torino, che non sbaglia e pareggia il risultato. Squadre stanchissime nel finale che non riescono a reagire ulteriormente: finisce così la partita al Pierluigi Penzo, con il secondo pareggio di fila per Juric che sale ad 8 punti.