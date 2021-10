Diretta Inter-Juve ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e streaming

MILANO - La Juve cerca il settimo successo consecutivo tra campionato e Champions per proseguire la rincorsa alla vetta della Serie A. Secondo Massimiliano Allegri il big match del Meazza contro l'Inter non sarà decisivo per il futuro perché: "Ce ne sono ancora tante da giocare e c'è tempo per recuperare, noi puntiamo ad essere lassù a marzo. Ai fini della classifica era più importante la partita con la Roma". Secondo il tecnico bianconero, inoltre, l'Inter resta la favorita per lo Scudetto ma: "Per noi sarà un test importante contro un avversario forte". Quell'Inter che avrebbe potuto essere la squadra di Allegri con Simone Inzaghi su quella bianconera: "In due anni di acqua sotto i ponti ne è passata, alla fine ho scelto la Juve e sono molto contento". L'Inter, invece, dovrà rialzarsi in campionato dopo il ko con la Lazio e soprattutto dovrà cercare il primo successo stagionale negli scontri diretti. I nerazzurri, infatti, oltre alla sconfitta dell'Olimpico hanno pareggiato con l'Atalanta e perso con il Real Madrid. Un ulteriore ko, inoltre, allontanerebbe ulteriormente i campioni d'Italia dalla vetta.