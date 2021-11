Diretta Napoli-Lazio ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Il Napoli ha vinto ben 12 delle ultime 16 partite contro la Lazio in Serie A (1N, 3P); è lo stesso numero di successi ottenuto nelle precedenti 34 sfide con i biancocelesti nel massimo campionato (9N, 13P). I numeri sorridono alla squadra di Spalletti, pronta e battagliera per conquistare punti fondamentali e continuare a correre in testa. L'allenatore è stato chiaro in conferenza: “Questa è una rosa di un certo livello: non dobbiamo innervosirci né pensare di dover dimostrare qualcosa”. Lazio affamata di punti per correre verso il quarto posto. Sarri ritorna a Napoli per la seconda volta da avversario, era già accaduto da tecnico della Juve. Un’emozione sicuramente speciale. Come sarà speciale il ricordo di Maradona in uno stadio pronto a urlare il suo nome.