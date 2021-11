Diretta Atalanta-Venezia ore 18.30: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

BERGAMO - Alle ore 18.30, al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Atalanta ospita il Venezia nel turno infrasettimanale valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A. La Dea di Gian Piero Gasperini è reduce dal successo conquistato sabato in casa della Juve. Un 1-0 firmato Zapata che lancia i nerazzurri a 28 punti in classifica - l'Atalanta è attualmente al quarto posto -, facendo salire a tre le vittorie di fila e sette i risultati utili consecutivi. Il Venezia di Paolo Zanetti, invece, dopo aver battuto Roma e Bologna, nello scorso turno ha incassato la settima sconfitta stagionale cadendo in casa contro i campioni d'Italia in carica dell'Inter - di Calhanoglu e Lautaro Martinez le reti per il 2-0 finale -. L’Atalanta ha vinto 10 delle 18 sfide di Serie A giocate contro il Venezia (5N, 3P) e le ultime tre in ordine di tempo sono terminate tutte 1-0 per i bergamaschi (l’ultima nel marzo 2002 in Veneto con gol di Fausto Rossini).