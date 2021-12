Diretta Venezia-Juventus ore 18: dove vederla in tv e streaming e formazioni ufficiali

VENEZIA - "Solo io nel 1985 e Chiellini abbiamo giocato a Venezia. E' tutto strano, ci si arriva in vaporetto e poi il terreno di gioco è più stretto. Se non giochiamo da provinciali rischiamo di complicarci la vita". Massimiliano Allegri chiede alla Juventus la massima concentrazione in vista della trasferta di Venezia. Il tecnico dei bianconeri (che ha lasciato a casa Arthur dopo il ritardo nell'allenamento), non sottovaluta i lagunari. "Il Venezia in casa ha segnato molto. Solo con l'Inter, credo, non ha fatto gol. Giocano spensierati, e vengono da una sconfitta contro il Verona. Avevano dominato il primo tempo. Noi dobbiamo metterci al pari loro, a livello di mentalità e soprattutto a livello di corsa". Zanetti, tecnico dei lagunari, ringrazia Allegri per le parole di stima e promette battaglia. "Penso che Allegri sia una persona onesta, se ha parlato bene del Venezia per noi deve essere un motivo di vanto. E oltre a questo, sapere che la Juventus non ci sottovaluta deve farci capire tante cose sulle nostre potenzialità. Vogliamo essere competitivi e riscattare la gara contro il Verona che ci ha portato ad essere molto delusi"